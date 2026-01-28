“หมาก-คิม” ซัปพอร์ต “ญาญ่า” ปาร์ตี้สละโสดสุดเพอร์เฟกต์ ชุดสวยตรงธีมงานเป๊ะ เผยวันเกิดสามีให้ทอง 2 บาท

“คิมเบอร์ลี่” เผยวันเกิด 34 ปีนี้ไม่มีปาร์ตี้ ได้ใช้เวลากับครอบครัวก็เติมเต็มหัวใจแล้ว ชีวิต ณ ตอนนี้ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าแค่ไม่มีโรคภัย สามี “หมาก ปริญ” ให้ทอง 2 บาทเป็นของขวัญ ส่วนมีลูกยังลังเล แต่หากจะมีก็ขอมีแค่คนเดียว ดรามาชุดปาร์ตี้สละโสดญาญ่า มองเพื่อนสวย ชุดเข้าธีม
เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 34 ปีไปสำหรับ “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” โดยคิมบอกว่าเป็นปีแรกสำหรับตนที่ไม่มีปาร์ตี้วันเกิด เป็นวันเกิดที่เรียบง่ายมากๆ ทำบุญและใช้เวลากับครอบครัว ส่วนสามี “หมาก ปริญ สุภารัตน์” ให้ทอง 2 บาทเป็นของขวัญ
คิม : “ครบรอบ 34 ปีแล้ว ยังรู้สึกเหมือน 28 อยู่เลย เรารู้สึกว่าเรารู้แล้ว เราสามารถตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าเราชอบอันนี้ ไม่ชอบอันนี้ ตัดสินใจได้มากขึ้น คิดอะไรเป็นภาพกว้างขึ้น ไม่ไดัรู้สึกซีเรียสกับอะไรขนาดนั้น ปีนี้เราไม่ได้จัดปาร์ตี้อะไร เป็นความตั้งใจอยู่แล้ว ปีที่แล้วเราค่อนข้างจัดเต็มไปแล้ว ปีนี้เราตั้งใจที่จะชิลๆ เข้าวัดตอนเช้า ทานข้าวกับพี่บ้าน อยู่กับครอบครัว เพราะเรายังมีปาร์ตี้ที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะ งานตัวเองเอาชิลๆ ดีกว่า”
หมาก : “เวอร์ชั่นนี้ดีครับ ที่ผ่านมาเขาก็ใช้ชีวิต ปาร์ตี้วันเกิดเขาจัดเต็มมาทุกปี ปีนี้ก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้น ไปทำบุญ อยู่กับครอบครัวแค่นั้นมันก็เติมเต็มชีวิตแล้ว ส่วนผมก็ตื่นเช้ามาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เป็นคนแรก”
คิม : “ปีนี้ได้ทอง 2 บาท”
หมาก : “ทองเป็นรูปม้า 2 ตัวเขาบอกม้า 3 ตัวอยู่ด้วยกันถึงจะดี นี่ 1 (คิม) ทองอีก 2 เป็นความหมายที่คิดมาแล้ว”
คิม : “ก็ดีนะ เพราะเขาบอกให้เงินเมียแล้วจะได้คืนกลับไป 100 เท่า 1,000 เท่า ถ้าให้เงินก็จะได้คืนนะ เป็นเคล็ด เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทอง”
หมาก : “เขาก็งงเหมือนกัน ฉันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอ ตอนนี้ทองแพงมากนะ เขาก็มีเยอะอยู่แล้วแหละ ก็ซื้อบวกเข้าไป”
คิม : “ยังไม่มีแพลนเทขายนะ ยังไม่ร้อนเงินขนาดนั้น รอให้ถึงแสนก่อน ตัวคิมปีนี้ไม่อยากได้อะไรเลย ณ จุดนี้รู้สึกว่าแฮปปี้แล้ว ด้วยความที่ปีที่แล้วเราผ่านจุดที่ต้องกังวลมาแล้ว คือเราป่วย มันก็โล่งไปเลย เอาจริงๆ การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆ การที่ไม่เจ็บ ไม่ป่วยมันคือที่สุดแล้ว ฟังแล้วอาจจะดูแก่ เจนซีอาจจะไม่เข้าใจ เพราะเวลาเจ็บป่วยมันไม่ใช่แค่ร่างเรา แต่มันคือจิตใจเราด้วย พอจิตวิตกทุกอย่างมันก็ยิ่งแย่ไปหมดเลย ต้องดูแลตัวเองกันนะคะ สุขภาพคิมตอนนี้ก็กลับมาปกติแล้ว ส่วนภูมิแพ้ก็ต้องดูแลไปตลอดชีวิต”
ยังลังเลกับการมีลูก หากจะมีก็เอาแค่คนเดียวพอ ส่วน “ณเดชน์ คูกิมิยะ - ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ฝันมีลูกเยอะ
คิม : “ยัง งานแต่งมันยังไม่จบไงคะ เรายังต้องเดินทางกันอีกเยอะ ต้องกลั้นไว้ก่อน”
หมาก : “ต้องวางแผน”
คิม : “คิดอยู่ทุกวันว่าเมื่อไหร่ดี หรือไม่มีดี ยังไงดี ญ่าเขาก็อยากมีพร้อมกัน เขาอยากมีเพื่อนที่ท้องไปด้วยกัน อยากมีประสบการณ์เหมือนๆ กัน แค่คิมก็เดี๋ยวดูอีกทีนึง อาจจะพร้อมกันก็ได้”
หมาก : “กับณเดชน์ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เหมือนสาวๆ จะคุยกันว่ามีกี่คน เขาอยากมีเยอะอยู่ เราก็หันไปมองหน้า ห๊ะ! ขนาดนั้นเลยเหรอ”
คิม : “ฟุตบอลทีม”
หมาก : “โอเคตามสบายเลย ตัวใครตัวมันแล้วกัน เราสะดวกคนเดียว อยากได้คนเดียว ชอบลูกคนเดียว”
คิม : “ตอนนี้ยังตีกับตัวเองอยู่ว่าจะยังไงดี”
ดีใจงานปาร์ตี้สละโสด “ญาญ่า อุรัสยา” แฮปปี้มาก
คิม : “สวยงามมากๆ ดีใจที่ญ่าแฮปปี้กับการตกแต่งทุกอย่าง ทุกอย่างออกมาเหมือนที่เขาฝันไว้เลย เราก็พยายามทำให้เป็นเทสของเขามากที่สุดแล้ว เพื่อนๆเราช่วยกันจัดทุกอย่างให้ ไม่ได้บอกอะไรเลย สถานที่ก็ไม่รู้เลย ตอนที่เขามาถึงยังว้าว หรูหรามากเลย น้ำตาของเขาคงเป็นความรู้สึกดีใจ ตื้นตันที่เพื่อนจัดงานให้ เราก็ทำเซอร์ไพรส์เอารูปตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยไปแขวน ตั้งแต่ตอนที่เรารู้จักกัน เข้าวงการมาด้วยกัน คือเราตั้งใจให้เขาร้องไห้เลยแหละ เขาก็บอกว่าเขาดีใจมาก ยังดีใจต่อเนื่องอีก 2 วัน ยังยิ้มแก้มปริอยู่ ตอนนี้เจ้าสาวก็พร้อมแล้ว เรียกว่าเราส่งถึงมือแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ที่พี่แบร์แล้ว เหลืองานสละโสดของเขา”
หมาก : “มันไม่มีอะไรหรอก ผู้ชายมันจะมีอะไรเยอะแยะ มันก็เฮฮาตามประสา ก็เตรียมงานกันไว้แล้ว ฝั่งผู้หญิงงานเขาสวยมากจริงๆ ก็กดดันนะ ทุกคนก็อย่ามากดดันผมต่อเลยนะ อาจจะไม่มีรูปเลยด้วยซ้ำ นอน 2 ทุ่มครับ ณเดชน์เขาก็มีตัวตนของเขาอีกแบบนึง เราก็พยายามอยากให้เขามีกิจกรรมที่สนุก ได้เจอเพื่อนๆ ทุกคนตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ ก็เตรียมงานเรียบร้อยแล้วครับ บางทีณเดชน์มันเตรียมงานเองด้วยซ้ำครับ”
คิม : “นี่เขาเตรียมกันมา 2 ปีแล้ว”
ตื่นเต้นยิ่งกว่าบ่าวสาว
คิม : “ตื่นเต้น ผ่านปาร์ตี้สละโสดคิมว่าคิมโล่งไปเยอะเลย จากนี้ก็เป็นหน้าที่เราที่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วซัปพอร์ตเขาเต็มที่ เขาอยากให้เราไปทำอะไรเราก็เตรียมซัปพอร์ตวิ่งงานให้ เหมือนที่เขาทำให้เราเต็มที่เหมือนกัน”
กับดรามาชุดปาร์ตี้สละโสด “ญาญ่า” คนคอมเมนต์ชุดอะไร!
คิม : “คิมรู้สึกว่ามันเข้ากับธีมงานมากๆ งานเป็นเซ็กซี่บูโดร์ เป็นความวินเทจ มีความสวีต เป็นสไตล์ที่ญ่าชอบเลย เขาจะชอบวินเทจ ตรงกับสไตล์ของเขาเลย เข้ากับงานทุกอย่างแบบเพอร์เฟกต์มาก”
หมาก : “รูปก็ส้วยสวย ทุกอย่างไปทางเดียวกันหมด”
คิม : “ซึ่งชุดเป็นชุดที่ญ่าเตรียมมาเอง จริงๆ มีอีกชุดนึงที่คิมเตรียมให้ตอนกลางคืน เพราะใส่ชุดนั้นคงไม่ได้ ชุดญ่าคือเข้ากับธีมงาน ส่วนชุดที่คิมเตรียมให้ก็เข้ากับสถานที่ คือเห็นภาพเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องใส่แบบนี้ คือเขาใส่แล้วมีความสุขก็คือจบ แล้วเขาก็เอาอยู่”