งานเข้า “ซิดนีย์ สวีนีย์” ปีนป้าย Hollywood แขวนบรา โปรโมตแบรนด์ชุดชั้นใน เสี่ยงผิดกฎหมาย

ซิดนีย์ สวีนีย์ อาจต้องเผชิญปัญหาทางกฎหมาย หลังเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมตที่ถูกมองว่า “ล้ำเส้น” ระหว่างการทำแคมเปญประชาสัมพันธ์แบรนด์ชุดชั้นในใหม่ของเธอ
รายงานระบุว่า นักแสดงจากเรื่อง Anyone But You ได้ปีนขึ้นไปยัง Hollywood Sign และนำชุดชั้นในหลายชิ้นไปผูกตกแต่งที่ตัวอักษร “H” โดยเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำโฆษณา อย่างไรก็ตาม แม้ทีมงานจะได้รับใบอนุญาตถ่ายทำจาก FilmLA แต่ใบอนุญาตดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงการสัมผัสหรือปีนป่ายป้ายฮอลลีวูด
ต่อมา Hollywood Chamber of Commerce ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์ในภาพลักษณ์ของป้ายฮอลลีวูด ได้ส่งจดหมายเตือนไปยังทีมงานของสวีนีย์ ระบุว่า ไม่เคยมีการขอหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพที่ถ่ายไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า พร้อมย้ำว่า ทีมงานได้รับแจ้งเงื่อนไขให้ต้องขอไลเซนส์จากทางสภาฯ ก่อนถ่ายทำแล้ว
ประธานของ Hollywood Chamber of Commerce ยังยืนยันกับสื่อว่า “ไม่มีการอนุญาตใด ๆ สำหรับการกระทำในลักษณะนี้ตามที่กฎหมายกำหนด” ส่วนคำถามเกี่ยวกับการแจ้งความในข้อหาบุกรุกหรือทำลายทรัพย์สิน ยังไม่มีคำตอบอย่างเป็นทางการ
แม้ชุดชั้นในจะถูกนำลงจากป้ายหลังการถ่ายทำ แต่มีรายงานว่ายังมีบางชิ้นตกค้างอยู่ในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ซิดนีย์ สวีนีย์ ได้โพสต์วิดีโอเบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวลงในอินสตาแกรม แสดงให้เห็นเธอสวมชุดสีดำ พร้อมอุปกรณ์ปีนเขา เดินทางไปยังป้ายฮอลลีวูด และถ่ายภาพอย่างสนุกสนาน
อย่างไรก็ดี กระแสตอบรับในโลกออนไลน์กลับไม่สวยงามนัก หลายคนเข้ามาวิจารณ์การกระทำดังกล่าวว่า “น่าอาย” และบางรายถึงขั้นระบุว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย พร้อมตั้งคำถามว่า นักแสดงสาวกำลังก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างงานแสดงกับการเป็นแบรนด์โฆษณาไปไกลเกินไปหรือไม่