ชาวจีนงงแรง! ไปเดินตลาด เจอ "จ้าวลู่ซือ" ยืนขายแพนเค้ก

สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ เมื่อ จ้าวลู่ซือ นักแสดงสาวชื่อดังของจีน ถูกพบว่ากำลังตั้งแผงขายแพนเค้กไข่ด้วยตัวเองในตลาดกลางคืนที่มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน ซึ่งเธอเผยในภายหลังว่า เป็นประสบการณ์พักใจจากชีวิตในวงการบันเทิง
รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ลูกค้าในตลาดจำจ้าวลู่ซือได้ ขณะที่เธอกำลังขายอาหารอยู่ที่แผงเล็ก ๆ โดยไม่มีทีมงานถ่ายทำหรือกองโปรดักชันใด ๆ อยู่ใกล้เคียง ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่า การปรากฏตัวครั้งนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เชิงพาณิชย์
คลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าจ้าวลู่ซือจัดการทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง ตั้งแต่ทอดแพนเค้ก แพ็กอาหาร รับเงิน ไปจนถึงพูดคุยกับลูกค้า ถ่ายรูปกับแฟน ๆ และยังแจกถังหูลู่ให้ผู้ที่แวะมาอุดหนุนแผงของเธออีกด้วย
ต่อมา เมื่อวันที่ 23 มกราคม จ้าวลู่ซือได้พูดถึงประสบการณ์ดังกล่าวผ่านไลฟ์สดบนแพลตฟอร์ม Xiaohongshu โดยเผยว่า
“ตอนซัมเมอร์ปีที่แล้ว ฉันเคยพูดในไลฟ์ว่าอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว เพราะตอนนั้นรู้สึกว่าอาจจะออกจากวงการบันเทิง นี่คือความฝันเล็ก ๆ ของฉัน เลยตัดสินใจทำจริง”
เธอเล่าว่า แผงขายถูกตั้งขึ้นอย่างเงียบ ๆ และมีคนจำเธอได้จริง ๆ แค่ในสองออเดอร์สุดท้ายของคืนนั้นเท่านั้น “วันนั้นฉันมีความสุขมาก พ่อค้าแม่ค้ารอบ ๆ ก็ดูแลพวกเราดีมาก ฉันรู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตในแบบที่อบอุ่นและสวยงามที่สุด มันเป็นพลังใจที่ดีสำหรับตัวเองจริง ๆ”
หลังจากไลฟ์ดังกล่าว ชาวเน็ตจำนวนมากก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้พบจ้าวลู่ซือในตลาด
รายหนึ่งเขียนว่า “แพนเค้กไข่ที่ลู่ซือทำอร่อยมาก ฉันเดินผ่านแผงเล็ก ๆ แล้วลังเลว่าจะซื้อดีไหม พอซื้อถึงรู้ว่าคนทำคือเธอ” อีกรายกล่าวว่า “ฉันได้กินแพนเค้กฝีมือลู่ซือ คุยกับเธอเยอะมาก แถมยังได้ถ่ายเซลฟี่ เธอใจดีสุด ๆ”
ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จ้าวลู่ซือเคยทำธุรกิจเล็ก ๆ มาก่อน โดยในปี 2022 เคยมีภาพของเธอขายเกี๊ยวอยู่ที่มหาวิทยาลัยหมิงเต้าในไต้หวัน ระหว่างที่ยังเป็นนักศึกษา ซึ่งเธอถึงขั้นไปซื้อหมูจากตลาดทุกเช้าเพื่อนำมาทำเกี๊ยวเอง และได้รับความนิยมจากทั้งอาจารย์และนักศึกษา