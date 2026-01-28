อดีตสามี “ต้าเอส” รอรับขวัญลูกน้อย! ภรรยาสาวตั้งท้อง 8 เดือน เผยภาพถ่ายก่อนคลอดสุดหรูหรา

หวัง เสี่ยวเฟย อดีตสามีของ ต้าเอส กำลังจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว หลัง แมนดี้ (หม่า เสี่ยวเหมย) ภรรยาคนปัจจุบัน ตั้งครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 8 แล้ว โดยล่าสุดได้มีการเผยภาพและคลิปเบื้องหลังการถ่ายแบบก่อนคลอดที่ดูหรูหราและอบอวลไปด้วยความสุข
แมนดี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายภาพก่อนคลอดผ่านโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นว่าถึงแม้จะตั้งครรภ์มากกว่าแปดเดือน แต่ยังคงดูสวยสดใสและรักษารูปร่างได้อย่างน่าทึ่ง เธอสวมชุดถ่ายแบบอย่างสง่างาม อวดหน้าท้องที่เริ่มชัด พร้อมรอยยิ้มเปี่ยมความสุขตลอดการถ่ายทำ
ในคำบรรยาย เธอเขียนว่าเป็น “เบื้องหลังการถ่ายแบบเต็มรูปแบบ” ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนมาก อาทิ “สวยมาก” “คุณแม่เปล่งประกายสุด ๆ” และ “เป็นความทรงจำชีวิตที่มีค่า”
ก่อนหน้านี้ แมนดี้มักแบ่งปันไลฟ์สไตล์ช่วงตั้งครรภ์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล ทั้งการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายเบา ๆ การบำรุงผิว และการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ รวมถึงการรับประทานอาหารและพบปะเพื่อนฝูงอย่างพอดี
ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ในครอบครัวยังคงถูกจับตามอง โดยมีรายงานว่า แมนดี้ดูแลและเข้ากับครอบครัวฝ่ายสามีได้ดี และเคยเปิดเผยว่ามีการเดินทางไปไต้หวันเพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายในช่วงตั้งครรภ์ ส่วนบุตรของหวัง เสี่ยวเฟย จากการแต่งงานครั้งก่อนกับต้าเอส ก็ยังคงมีการติดต่อและพบปะกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
หวัง เสี่ยวเฟย เคยใช้ชีวิตคู่กับ ต้าเอส และมีบุตรด้วยกัน ก่อนที่ต้าเอสจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยหลังการหย่าร้าง ต้าเอสได้แต่งงานใหม่กับ คู จุนยอบ หรือ DJ KOO ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้รับความสนใจจากสื่อและแฟน ๆ อย่างมากในช่วงนั้น