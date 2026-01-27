เตรียมพบกับโปรดักชั่นใหม่สุดยิ่งใหญ่ รวบรวมตัวละครดิสนีย์อัดแน่นในเรื่องเดียว พร้อมเดบิวต์ตัวละครใหม่ Raya and the Last Dragon, Frozen 2, และ Wish! จำหน่ายบัตร Early Bird ลดสูงสุด 15% ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคมนี้ ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ชวนคนรักดิสนีย์ทุกคน ร่วมออกเดินทางสู่การผจญภัยสุดหรรษาไปกับ มิคกี้, มินนี่, กูฟฟี่, โดนัลด์ และเดซี่ ผ่านเทพนิยายเหนือกาลเวลาและเรื่องราวในดวงใจของทุกคน พร้อมโปรดักชันส์ใหม่สุดอลังการที่จะดลบันดาลให้เหล่าตัวละคร ดาวเด่นจากดิสนีย์กลับมีชีวิตโลดแล่นบนลานน้ำแข็งผ่านการแสดงสเก็ตสุดตระการตา กายกรรมผาดโผดน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมทั้งแสง สี เอฟเฟกต์สุดล้ำ เครื่องแต่งกายและฉากอันเจิดจรัส เตรียมสัมผัสความยิ่งใหญ่ ที่นำพาความสุขและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในครอบครัวได้อย่างไม่รู้จบใน “Disney On Ice Presents Magic In The Stars (ดิสนีย์ ออน ไอซ์ พรีเซ้นท์ส เมจิค อิน เดอะ สตาร์ส)” 27 มีนาคม – 5 เมษายนนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า
เริ่มต้นออกผจญภัยสู่โรซาส อาณาจักรแห่งคำอธิษฐาน ไปพบกับอาช่าผู้สดใสและเฉลียวฉลาด เธอได้ขอพรอย่างแรงกล้ากับดวงดาว จนกระทั่งคำขอของเธอได้รับการตอบรับจากพลังแห่งจักรวาล ในนามของเจ้าก้อนพลังงานไร้ขอบเขตจิ๋วที่มีชื่อว่า สตาร์ ต่อมาพวกเขาทั้งสองได้ร่วมมือกัน เผชิญหน้ากับศัตรูน่าเกรงขามเพื่อปกป้องบ้านของเธอเอาไว้ พร้อมทั้งพิสูจน์ว่าเมื่อความปรารถนาของมนุษย์ผู้กล้าหาญรวมเข้ากับเวทมนตร์จากดวงดาวก็จะสามารถบันดาลให้สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นได้
วิ่งตามความฝันไปกับทีอาน่าจาก The Princess and the Frog ที่มุ่งมั่นเติมเต็มความปรารถนาในการเปิดร้านอาหารของเธอให้กลายเป็นจริง และมาค้นพบพลังอำนาจแห่งพร 3 ประการไปกับอาลาดิน เมื่อเขาได้เจอกับตะเกียงวิเศษในถ้ำแห่งสิ่งมหัศจรรย์ ก่อนจะร่วมย้อนวัยไปกับซินเดอเรลล่า สโนว์ไวท์ เบลล์ และราพันเซล เหล่าตัวละครในความทรงจำที่เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจให้ทุกคนไม่หยุดหวังและทำตามความฝันของตัวเอง ชวนทุกคนมาชมรายาจาก Raya and the Last Dragon กับการเดบิวต์บนลานน้ำแข็งก่อนจะพาทุกคนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ยกระดับการแสดงขึ้นไปอีกขั้นด้วยการแสดงผาดโผนบนเสาตามแบบฉบับของนักรบผู้กล้าหาญ
ครั้งแรกบนลานน้ำแข็ง ท่องไปยัง “ดินแดนที่ไม่รู้ชื่อ” กับเอลซ่าและอันนาจาก Frozen 2 พร้อมออกเดินทางไปกับเหล่าตัวละครจากดิสนีย์และพิกซาร์อย่างไลท์นิง แม็คควีนและทาว เมเทอร์ ที่ออกมาโลดแล่นอยู่บนน้ำแข็งไปกับเพลง “Life Is A Highway” ก่อนจะหวนกลับมาพบกันอีกครั้งกับเหล่าของเล่นจาก Toy Story ทั้งบัซ ไลท์เบียร์ วูดดี้ เจสซี่ เร็กซ์ และแฮมม์ มุ่งหน้าสู่ขุนเขาโคลอมเบียไปกับใน Encanto ที่ครอบครัวของมิราเบลอาศัยอยู่ ก่อนจะปลดปล่อยพลังเวทมนต์ในบ้านหลังน้อยของพวกเขา เพื่อค้นหาคำตอบว่าทำไม “เราไม่พูดกันเรื่องบรูโน่” พร้อมออกเดินทางไปกับโมอานาและเรือแคนูสู่มหาสมุทรกว้างใหญ่ ร่วมเป็นสักขีพยานกับการเผชิญหน้าปลุกใจเทคาให้ “รู้ว่าเธอคือใคร” ก่อนคืนร่างกลับไปเป็นเตฟิติ
ในท้ายที่สุด ผู้ชมจะได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าทุกคนต่างก็มีความฝันที่อยากให้กลายเป็นจริง แต่แสงที่สว่างไสวที่สุดนั้นเกิดขึ้นได้จากภายในตัวเรา! เราทุกคนคือดาว ดังนั้นจนเปล่งประกายและทำให้เรื่องราวของคุณกลายเป็นแสงสว่างในท้องฟ้ายามค่ำคืน!
แฟน ๆ สามารถซื้อบัตรเข้าชมรอบ Early Bird ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2569 สามรถลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดส่วนลดได้ทาง https://www.thaiticketmajor.com/disneyonice2026/register/จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป 1 กุมภาพันธ์ ทาง https://www.thaiticketmajor.com