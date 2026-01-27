“SUNDAY NIGHTS” แจ้งเกิดเต็มตัว! เป็นศิลปินหน้าใหม่ค่าย Tero Music พร้อมปลดปล่อยพลังดนตรี..หยิบเพลงฮิตร้อง-เล่นลง Medley Vibe Live Performance!!

เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง สำหรับ 3 หนุ่ม “SUNDAY NIGHTS” วง Pop Rock รุ่นใหม่ไฟแรง นำโดย เอิร์ธ ณัฐนนท์ เสน่หา (ร้องนำและกีตาร์), แน็ค ณัฐวัชรศร ภพไชยรัชช์ (เบส) และ ต่อ ณัฐวุฒิ ครุฑสา (กลอง) แจ้งเกิดเป็นศิลปินเต็มตัวเซ็นสัญญาเป็นศิลปินหน้าใหม่ของค่ายเทโร มิวสิค ล่าสุดวงชิมลางปล่อยของส่ง Medley Vibe Live Performance ก่อนที่จะได้ฟังผลงานเพลงแรกของวงกันแบบเต็มๆ ในเดือนเมษายนนี้
SUNDAY NIGHTS ก้าวสู่เวทีการแข่งขัน “Tero Music X The Mall Lifestore Music Audition 2024 ด้วยความสามารถโดดเด่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เข้าตากรรมการจนค่ายเทโร มิวสิค จับมาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินเต็มตัว วงมาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Have fun on SUNDAY NIGHTS” ชวนแฟนเพลงปลดปล่อยความทุกข์ พาแฟนเพลงให้สนุกสุดเหวี่ยง ปลดปล่อยความเครียด และทิ้งเรื่องหนักใจไว้เบื้องหลัง เหมือนใช้ค่ำคืนวันอาทิตย์เป็นพื้นที่รีเซ็ตหัวใจผ่านเสียงดนตรี พร้อมเสิร์ฟ Medley Live Performance นำเพลงเพราะจากรุ่นพี่ค่ายเทโร มิวสิค มาตีความใหม่ในสไตล์สด เท่ แบบฉบับ SUNDAY NIGHTS ที่ตั้งใจชวนผู้ฟังปลดปล่อยความทุกข์ ความเหนื่อยล้า และสนุกไปกับพลังของเสียงดนตรีของพวกเขาอย่างเต็มที่ทั้ง 2 PART เริ่มด้วยเมดเลย์รวม 6 เพลงฮิต อย่าง อย่าเสียใจคนเดียว , ใครคนนั้น , เหนื่อยบ้างไหม, หม้อรวม, เคลิ้ม และ Hold your hand จัดหนักต่อกับเมดเลย์รวม 6 เพลงเศร้า อย่าง รักมือสอง, แค่เท่านั้น, ไม่น่าไปรักเธอเลย, กลับมารักกันไม่ได้, เสียเวลาว่ะ และ หากฉันตาย เรียกได้ว่าเป็นการส่งต่ออารมณ์ทั้งความสนุก ความซึ้ง และพลังของเสียงดนตรีให้แฟน ๆ ได้ฟินกันตั้งแต่ต้นปี
