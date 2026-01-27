คนบันเทิง เข้าร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล “ครูบาโต” เจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน เชียงใหม่

ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำหรับคนบันเทิงสายบุญที่มารวมตัวกันใน งานทำบุญอายุวัฒมงคล ครบรอบคล้ายวันเกิด 50 ปี 30 พรรษา “พระครูพิพัฒน์สุตสุนทร” หรือ “ครูบาโต” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และเจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
โดยในวันที่ 24 มกราคม 2569 บรรยากาศภายในงานเริ่มจากพิธีสวดนพเคราะห์ จุดเทียนหลีกเคราะห์ โดยมี หลวงพ่อบัวลอย วัดน้อยอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพิธีสืบชะตาหลวง ส่วนในช่วงเย็นมีกิจกรรมของ “สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม” นำโดย ครูเบสญ์ ประธานสภาศิลปินฯ ร่วมกับ วัดพระบาทปางแฟน และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “ปันสุข คลายหนาว” และพิธีมอบรางวัล “เยาวชนรักษ์ดี” และ “ทูตรักษ์ดี” ประจำปี 2569 ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชนสืบไป โดยได้รับเกียรติจาก ชาตรี ไมตรีจิตสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง และ นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล จากนั้นเปิดแคทวอล์คให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลเดินแบบ เพื่อเปิดโอกาสและเปิดเวทีให้น้องๆ เยาวชน ได้แสดงความสามารถ
นอกจากนี้ยังมีศิลปิน ดารา นักแสดง อาทิ สองศิลปินสาวจากค่าย Time Lives Music โดย เอ๋ เอลีชา นำเพลงฮิต countdown เจ็บกว่าเดิม และ ปิ๊งปิ๊ง รภัทร นำเพลงฮิต โสดนะจีบได้ ที่มียอดวิวกว่า 3 แสนวิว รวมทั้ง ครีม ธิชาชา จูงมือลูกสาวคนสวย น้องซีเหวิน มามอบบทเพลงสนุกๆ อย่าง ก็ไม่ตั้งใจน่ารัก รวมทั้งนักแสดงจากค่าย M Bever Studio นำทีมโดย มาร์ ชญาภา บีเวอร์ นำน้องๆ ในสังกัด อาทิ ณมน พัชรวลัย และ น้องต้นน้ำ ธราธิป มาทำหน้าที่ พิธีกร ได้อย่างเยี่ยมยอด, น้องมีน่า จากเวที To Be Number One Idol9 และนักแสดงหนุ่ม คีธ กรินทร์ จากซีรีส์แนวตั้ง ปานดวงใจ Signature มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกให้กับพี่น้องชาววัดพระบาทปางแฟน พร้อมบรรยากาศหนาวๆ แบบฟินๆ กันไปเลยจ้า...!!!
วันรุ่งขึ้น 25 มกราคม 2569 เริ่มต้นตอนเช้าด้วย พิธีบวงสรวง พระแม่ธรณี ที่เรียกได้ว่าสุดขลังมากๆ จากนั้นเหล่าศิลปินดาราก็ไปร่วม พิธีสืบชะตาหลวง เรียกขวัญ(ฮ้องขวัญแบบล้านนา) โดยมี นพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี และให้เกียรติจุดเทียนมงคลในพิธีสืบชะตา โดยมีศิษยานุศิษย์จากทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงกรุงเทพมหานคร เดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง ทั้งนี้เหล่าศิลปินดาราก็ขออวยพรขอให้ ครูบาโต มีสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืนยาว และมีบารมีสูงๆ ขึ้นไปด้วย