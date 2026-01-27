“กิ๊ก มยุริญ” แชร์ความย้อนแย้งในวงการสงฆ์ พระจับเงินไม่ได้ ผิดวินัย แต่ต้องดูแลเงินวัด ทำบัญชี

“กิ๊ก มยุริญ” แชร์ปัญหาวงการสงฆ์ มองกฎหมายสงฆ์ย้อนแย้งกับความเป็นจริงและหลักปฎิบัติของสงฆ์ คือ พระสงฆ์จับเงินไม่ได้ ผิดวินัย แต่ท่านเจ้าอาวาสต้องมาดูแลการใช้จ่ายเงินของวัด ทำบัญชี เพราะว่าวัดถือเป็นนิติบุคคล มองควรมีการเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อปกป้องสงฆ์ให้สามารถครองธรรมวินัยได้อย่างบริสุทธิ์จริงๆ
หลังจากมีข่าวฉาวมากมายในวงการสงฆ์ ทางสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดกิจกรรม “ความรู้คู่วัด เปิดประตูสู่หลักธรรมาภิบาล” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะ เผยแพร่สื่อความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัด แลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการวัดอย่างโปร่งใส โดยมี “กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” เป็นตัวแทนฆราวาสคนดังร่วมในเวทีนี้
ซึ่ง กิ๊ก มยุริญ มองเห็นปัญหาหลักๆ ที่พระสงฆ์ต้องเจอ และกลายเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง คือเรื่องเงินบริหารจัดการวัดและตัวเจ้าอาวาส
“ในฐานะของอุบาสิกาเราอยากจะเห็นกฎหมายที่ดูแลพระสงฆ์เพื่อให้ท่านสามารถที่จะครองธรรมวินัยได้อย่างบริสุทธิ์จริงๆ อะไรที่พระสงฆ์ไม่ถนัดมันมีอยู่ในข้อกฎหมายที่ท่านจำเป็นจะต้องปฎิบัติตามหน้าที่ ฆราวาสญาติโยมจะได้รู้ว่าเราจะช่วยกันแก้ไขหรือสนับสนุน ช่วยท่านอย่างไรได้บ้าง
พระสงฆ์ท่านมีพระธรรมวินัยคอยดูแล ปกป้องท่านอยู่แล้วในฐานะที่ท่านบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า พระวินัยต่างๆ มีขึ้นเพื่อที่จะทำให้ห่างไกล หรือลดละกิเลสได้ง่ายขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการมอบกายถวายให้กับพระพุทธศาสนา
เรื่องของกฎหมายทางโลกกิ๊กรู้สึกว่ามันมีข้อกฎหมายบางอย่างที่อาจจะต้องมาพิจารณาหรือมาพูดคุยกันอีก เช่น ท่านเจ้าอาวาส หรือ ไวยาวัจกร (บุคคลธรรมดาผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัต และมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ) ซึ่งไวยาวัจกรบางท่านก็มาทำงานเป็นจิตอาสา
พอถึงเวลาจะมีกฎหมายที่ว่าถ้าคุณมาทำผิดคุณก็จะผิดกฎหมายอาญาไปด้วย มันมีความย้อนแย้งในเรื่องนึงเลยคือ พระสงฆ์จับเงินไม่ได้ ผิดวินัย เป็นอาบัติ แต่ท่านเจ้าอาวาสต้องมาดูแลการใช้จ่ายเงินของวัด ทำบัญชี เพราะว่าวัดถือเป็นนิติบุคคล ซึ่งมันเป็นอะไรที่เข้าใจในมุมของพระสงฆ์ว่าท่านก็ต้องมีสติ มีความระแวดระวังเยอะขึ้น คือเนื่องจากวัดมีความเป็นนิติบุคคล ดังนั้นก็ต้องทำบัญชีส่งสรรพากร กิ๊กเป็นฆราวาสกิ๊กยังอ่านบัญชีไม่เป็นเลย ต้องให้ผู้รู้มาช่วยดู ฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมาแชร์ มาหารือร่วมกันว่าอะไรที่พระสงฆ์ไม่ถนัด แล้วมีอะไรบ้างที่มันอยู่ในข้อกฎหมายที่ท่านจำเป็นจะต้องปฎิบัติตามหน้าที่ ฆราวาสญาติโยมจะได้รู้และช่วยกันแก้ไขหรือสนับสนุนช่วยท่านอย่างไรได้บ้าง
ไม่อย่างนั้นพระมัวแต่มายุ่งแต่กับเรื่องทางโลก มาจัดการเรื่องวัด แล้วกิจที่ท่านจะทำเพื่อความพ้นทุกข์ ในเรื่องของ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ท่านจะไปมีเวลาได้อย่างไร ในอนาคตกิ๊กมั่นใจว่าคงจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรบางอย่างที่จะสามารถช่วยสนับสนุนให้พระสงฆ์ท่านทำกิจของท่านได้อย่างบริบูรณ์ ทางโลกก็ไม่ช้ำ ทางธรรมก็ไม่เสียค่ะ”