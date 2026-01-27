“บัว สโรชา” ช็อกเลย ลูกชายถูกนักแสดงหุ่นนิ่งตบหัวกลางทริปญี่ปุ่น สามียอมรับโกรธ แต่ลูกก็ผิด (คลิป)

ทำเอาช็อกเลยทีเดียว สำหรับ “บัว สโรชา วิริยะเมตตากุล” น้องสาว “บีม กวี ตันจรารักษ์” และ “ตั้ม พิพัทธ์” สามี หลังอัดคลิปพาครอบครัวไปทริปญี่ปุ่น ขณะเดินเล่นในย่านดัง เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หลัง “น้องวายุ” ลูกชายฝาแฝดวัย 7 ขวบ ไปยืนดูการแสดงหุ่นนิ่ง ริมถนนคนเดินยอดนิยม ซึ่งเด็กๆ ต่างก็นำเหรียญหยอดใส่กระปุกที่วางอยู่ข้างหน้านักแสดงหุ่นนิ่ง และยืนรอดูโชว์ต่อ
จากนั้นเป็นจังหวะที่ น้องวายุ ลูกชายแฝดของ บัว สโรชา ก้มลงไปแตะกระปุกใส่เงินของนักแสดงหุ่นนิ่ง ปรากฎว่านักแสดงหุ่นนิ่งกลับใช้มือตบที่ศีรษะของน้องวายุอย่างแรง จนทำให้น้องวายุหน้าเสีย ทำทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ถึงขั้นเหวอ ก่อนรีบพูดขอโทษ และพากันเดินออกจากจุดนั้นทันที
งานนี้พ่อตั้ม ได้พูดในคลิปว่าเกือบจะตบเขาไปพร้อมๆ กัน โกรธไปแว็บนึง แต่ว่าจริงๆ ลูกเราก็ผิด ก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ลูกเราก็ผิดจริงๆ แต่แค่เขาตีแรงนะ เขาตีดังปั๊กเลยนะ ทุกคนได้ยินกันหมด เขาคงคิดว่าวายุจะเอาเงินเขาไป พร้อมอุ้มลูกชายขึ้นมาปลอบ วายุถึงกับร้องไห้ โดยยืนยันว่าตนไม่ได้จะเอาเงินเขาเลย
ต่อมา บัว สโรชา ได้อัปเดตในคลิปว่า น้องวายุ อาการโอเคขึ้นมากแล้วจากเมื่อวานนี้ที่เสียใจ ขณะที่ “น้องพีร์” ลูกชายฝาแฝดของ “บีม กวี” หลานรักคนสนิทของอาตั้มที่เห็นเหตุการณ์ ได้ถามอาตั้มด้วยความเป็นห่วงความรู้สึกว่า “อาตั้มโกรธไหม ที่วายุโดนตีหัว” งานนี้ตั้มตอบว่าโกรธ แต่วายุทำไม่ดีจริงๆ แล้วลูกเราก็ไม่ได้น่ารักกับทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็ว่าคิดว่าวายุก็เป็นแค่เด็ก งานนี้บัว สโรชา เสริมว่า การทำร้ายร่างกายก็ไม่ถูกต้อง ตั้มบอกมองเป็นบทเรียน วันนี้เจ็บแค่นี้ ดีกว่าวันต่อไป วายุไปทำแล้วเจ็บในรูปแบบอื่นที่มากกว่านี้ ขณะที่น้องพีร์แนะนำตามประสาเด็กว่าให้แชร์คลิปที่บัวถ่ายแล้วส่งให้ตร.ดู ตร.จะได้จับคนนั้น
ขณะที่ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด สงสารและโมโหแทน มองว่าพฤติกรรมที่นักแสดงหุ่นนิ่งทำนั้นมันรุนแรงเกินไปจริงๆ ไม่ควรลงมือตีเด็ก แต่ควรบอกเด็กดีๆ ขณะที่ชื่นชมคุณพ่อว่าสอนลูกดี ไม่ได้เข้าข้างลูกซะทีเดียว