‘สะพานเขียว’ ยกเครื่องใหม่! ให้คนกรุงเทพฯ ทุกคน ‘เดินสบาย ปั่นสนุก’ เข้าถึงและใช้ได้จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) เร่งปรับปรุง ‘สะพานเขียว’ บริเวณแยกสารสิน-ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมสองสวนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมืองไว้ด้วยกัน นั่นคือ ‘สวนลุมพินี’ และ ‘สวนเบญจกิติ’ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น วันนี้ ‘สะพานเขียว’ มีความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ได้จริงในบางส่วน มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 
 
‘สะพานเขียว’ บริเวณแยกสารสิน-ถนนรัชดาภิเษก มีการปรับโฉมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำทางลาดยกระดับให้วีลแชร์ รถเข็นเด็ก และจักรยานให้ใช้งานได้คล่องตัวขึ้น แก้ปัญหาบันไดสูงของสะพานเดิม เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้จริงตามแนวคิดการออกแบบ Universal Design 
 
นอกจากนี้ เส้นทางจักรยานใช้วัสดุ Sport Surface ที่มีลวดลายและสีสันสดใสทั้งสีแดง เหลือง ม่วง ฟ้า แต่ยังคงไว้ด้วยสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของ ‘สะพานเขียว’ ไว้เหมือนเดิม เพื่อให้ภูมิทัศน์ของเส้นทางนี้ทั้งสวยและใช้งานได้ดีขึ้น สำหรับพื้นที่ทางเดินได้ถูกปรับด้วยหินแกรนิตให้เดินสบาย 
 
โครงการปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน ระยะทาง 1.6 กิโลเมตรนี้ มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 45% (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568) โดย กทม. เร่งเดินหน้าส่วนที่เหลือ เช่น งานโครงสร้างทางเดินลอยฟ้าช่วงทางด่วน - ซอยสุขุมวิท 4 งานจัดสวน งานระบบไฟฟ้า และระบบระบายน้ำ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2569 

ในส่วนทางเข้าสวนลุมพินีฝั่งถนนสารสิน กทม. จัดสร้างลิฟต์สำหรับจักรยานและรถเข็นแล้วเสร็จ ส่วนงานปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานีวิทยุ รวมไปถึงทางเชื่อมใต้สะพานมีความคืบหน้ากว่า 38% ซึ่ง กทม. จะเดินหน้าทยอยเปิดให้ใช้งานเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้า – ออกสวนลุมพินีได้สะดวกขึ้น 

ณ วันนี้ทางเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติแห่งนี้ ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงและใช้งานได้ ไม่ว่าจะมาเดินหรือปั่นจักรยานก็สะดวกขึ้นกว่าเดิม นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ดี ๆ ที่ กทม. อยากชวนคนกรุงเทพฯ มาลองใช้ เพราะของขวัญที่ดีที่สุด คือ สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ซึ่ง กทม. อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวิถีชีวิตที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ eBook กทม.สาร https://links.bookkurry.com/bkk_news_issue_299












