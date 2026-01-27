ศิลปินจีเอ็มเอ็มมิวสิค ร่วมใจชวนซื้อดอกป๊อปปี๊ ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว เนื่องในวันทหารผ่านศึก

ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้แก่ ไมค์ ภิรมย์พร, พลพล, เปาวลี พรพิมล, อิสร์ อิสรพงศ์, โบนัส ภัทรธิรา, แป้งร่ำ ศิวนารี และ เบลล์ นิภาดา ร่วมใจเชิญชวนซื้อดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดย มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อแสดงความระลึกถึงความดีและความเสียสละของทหารผ่านศึก พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่อุทิศตนปกป้องเอกราช และความมั่นคงของประเทศชาติ
นอกจากนี้ ยังมีเสื้อลวดลายสวยงามให้เลือกหลากหลาย อาทิ ลายปราสาทตาควาย ลายปราสาทตาเมือนธม ลายภูมะเขือ ลายปราสาทดาเมือนโด๊ด และลาย “ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด” ซึ่งเป็นสินค้าขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นสินค้าที่มีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป
ไมค์ ภิรมย์พร เปิดเผยว่า “ทหารผ่านศึกคือผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและความเสียสละเพื่อประเทศชาติ การร่วมอุดหนุน ดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมูลนิธิฯ จึงไม่ใช่แค่การให้ แต่คือการร่วมแสดงความระลึกถึง และการตอบแทนกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว ซึ่งรายได้จะถูกนำไปใช้ในการดูแลและช่วยเหลือผู้ที่เคยยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ให้สามารถก้าวต่อไปในชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้มแข็งครับ”
พลพล เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึกที่จะถึงนี้ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันส่งน้ำใจให้ทหารผ่านศึก ด้วยการช่วยซื้อดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมูลนิธิฯ ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งต่อกำลังใจ และเป็นแรงใจให้พี่ๆ กับทหารผ่านศึกและครอบครัวได้ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ”
อิสร์ อิสรพงศ์ เปิดเผยว่า “ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงความขอบคุณต่อความเสียสละของทหารผ่านศึก ด้วยการอุดหนุน ดอกป๊อปปี้ในราคาดอกละ 20 บาท และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำรายได้ไปช่วยดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึกและครอบครัว ผู้ที่ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองของเราครับ”
โบนัส ภัทรธิรา เปิดเผยว่า “อยากชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันให้กับพี่ๆ ทหารผ่านศึกและครอบครัว ด้วยการอุดหนุนดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์สวยๆ ของมูลนิธิฯ หรือสามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจแก่พี่ๆ ทหารผ่านศึกทุกคนกันนะคะ”
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ทาง LINE ID: @poppythailand, https://shop.line.me/@poppythailand หรือร่วมบริจาคผ่านการโอนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก เลขบัญชี 029-2-71777-6 และ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชื่อบัญชี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เลขบัญชี 038-7-31193-9 สอบถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2453303, 092-7502642 หรือ Facebook: https://www.facebook.com/THAILANDPOPPY