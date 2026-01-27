“น็อต วรฤทธิ์” ซัดเล่นสกปรกแบบเดิมๆ โดนถล่มรีวิวร้าน 1 ดาว ผลพวงปะทะคารมเดือด “เพชร กรุณพล”

ยังได้รับผลกระทบ จากกรณีที่ปะทะคารมกับ “เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ”พรรคประชาชน ในรายการแฉปมแก้รัฐธรรมนูญ สำหรับ “น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์” ล่าสุดน็อตได้เผยว่าถูกมือดีป่วน เข้ามารีวิวร้านอาหาร ให้ 1 ดาว ซัดเล่นวิธีสกปรกแบบเดิมๆ ไม่มีการพัฒนา น่าขำสิ้นดี
งานนี้มีแฟนคลับส่งกำลังใจให้เพียบ ยืนยันว่าอาหารร้านน็อตอร่อยทั้งนั้น พร้อมเป็นกำลังใจให้น็อต ธรรมะย่อมชนะอธรรม ขณะที่ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ นักร้องชื่อดัง ได้เข้าไปเมนต์ว่า พวกไร้ราคาครับน้องรัก ด้าน วัน อยู่บำรุง ได้เมนต์ต่อว่า อยากไปทานอาหารร้านน้องครับ ส่วน เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร บอก ผมจะไปทานร้านอาหารร้านพี่แน่นอน หลังกลับจากอีสานเด้อ