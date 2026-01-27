“ปู กนกวรรณ” ยันอยากรีบเคลียร์สถานะ “เด๋อ ดอกสะเดา” แต่มีคิวอัดรายการ 10 ก.พ. ลั่นแค่โทร.ยังน้ำตาแตก

“ปู กนกวรรณ” ยันอยากรีบเคลียร์สถานะ “เด๋อ ดอกสะเดา” แม้คนรอบตัวรู้หมดแล้ว แต่มีคิวอัดรายการ 10 ก.พ. ลั่นต้องรอ บอกแค่โทร.คุยกับพี่อ้อย น้ำตาก็แตกแล้ว
หลังจากที่สถานการณ์ครอบครัวคลุมเครือว่ายังอยู่ดีหรือเลิกรากันไปแล้ว เหตุในวันที่กลุ่มตลกจัดคอนเสิร์ตช่วยค่ารักษา และค่ากายภาพบำบัดให้ “เด๋อ ดอกสะเดา” ซึ่งป่วยสโตรก รักษาตัวนานหลายเดือน แต่ไร้เงา “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” ภรรยา อีกทั้งปูยังโพสต์ข้อความปริศนา หมดบุญกันแค่นี้
ล่าสุด ปู กนกวรรณ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ลั่นอยากรีบพูด แต่มีคิวอัดรายการวันที่ 10 ก.พ.นี้
“ …วันนี้ได้อ่านข้อความพี่นักข่าวท่านนึงเขียนแล้วความว่า….
‘ปูต้องออกมารีบพูดเรื่องนี้ ไม่งั้นคนจะเดาไปต่างๆ นานา’
…ขอเรียนว่า ปูพูดมานานแล้วค่ะ กลุ่มเพื่อนปู พี่น้องในวงการทราบเรื่องกันหมดแล้ว กลุ่มก๊วนของพี่เองก็ทราบเรื่องค่ะ
..ปูก็อยากจะรีบพูดค่ะ อยากจะพูดวันนี้พรุ่งนี้เลย เพียงแต่ว่ารายการมีคิวอัดวันที่ 10 กุมภาฯ ค่ะ เลยต้องรอ..
…แค่โทร.คุยกับพี่อ้อย ปูก็น้ำตาแตกแล้วค่ะ 😭”