โมเมชฎาภรณ์ คว้ามง #มิสแกรนด์อุทัยธานี2026 #มี๊จูน พร้อมเปย์ ไม่มีเท ไม่มีทิ้ง!

ถึงจะเป็น PD หน้าใหม่ แต่ทำถึงแบบสุดๆ สำหรับ คุณจูน สร้อยลัดดา แก้วไพฑูรย์ Provincial Director ผู้ถือลิขสิทธิ์ และผู้จัดงานประกวด มิสแกรนด์จังหวัด อุทัยธานี 2026 ที่ได้เนรมิตร CDC Ballrom ให้กลายเป็นเวทีประกวดสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้ คอนเซปต์ Queen Awaken "A New Gloden Era Begings" เพื่อเฟ้นหาสาวงามมากความสามารถ ตอบโจทย์ 4B (Beauty, Body, Brain, Business) ของบอสณวัฒน์ และกองประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) ไปเมื่อช่วงค่ำ ของวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยมีเหล่าสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนกองประกวดมิสแกรนด์อุทัยธานี 2026 อาทิ คุณนพดล ธรรมวัฒนะ, กิ๊ฟซ่า girly berry ฯลฯ
นอกจากนั้นภายในงาน ยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เข้าร่วมงาน โดยมี กชเบล ศรัณย์รัชต์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 และ รองอันดับ 1 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 รับหน้าที่พิธีกร
โดยเปิดประเดิมความจึ้ง ด้วยโชว์สุดพิเศษ จากน้องๆ Legendeary ที่มาร่วม Opening Show เปิดตัวมงกุฎ พร้อมผู้เข้าประกวดทั้ง 8 คน และมอบรางวัลพิเศษ ก่อนต่อด้วยการเดินในรอบชุดว่ายน้ำ และชุดราตรี พร้อมตอบคำถาม และประกาศผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย ได้แก่ MGUT 07 สุชัญญา สนามทอง, MGUT 08 กิตติยา จามจุรี และ MGUT 01 ชฎาภรณ์ ไชยสอน
ต่อด้วยการตอบคำถามในรอบ 3 คนสุดท้าย และสาวงามผู้พิชิตมงกุฎ คว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์อุทัยธานี รับรางวัลรวมมูลค่า 600,000 บาท ตกเป็นของ MGUT 01 ชฎาภรณ์ ไชยสอน ด้านรางวัลรองชะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ MGUT 08 กิตติยา จามจุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ MGUT 07 สุชัญญา สนามทอง
แฟนๆสามารถติดตาม และให้กำลังใจ ทีมผู้ชนะ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ มิสแกรนด์อุทัยธานี 2026