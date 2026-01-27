“ชา อึนอู” เขียนจดหมายขอโทษ ปมเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้านวอน ย้ำเกณฑ์ทหารไม่ใช่หนีคดี

“ชา อึนอู” โพสต์จดหมายขอโทษเขียนด้วยลายมือ ปมถูกกล่าวหาเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้านวอน ย้ำเกณฑ์ทหารไม่ใช่การหลบคดี
“ชา อึนอู” นักแสดงและสมาชิกวง ASTRO ออกมาเคลื่อนไหวด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก หลังตกเป็นประเด็นร้อนกรณีถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีมูลค่าสูงถึง 20,000 ล้านวอน โดยในช่วงค่ำวันที่ 26 มกราคม เจ้าตัวได้โพสต์จดหมายขอโทษที่เขียนด้วยลายมือ ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว สร้างความสนใจและถูกจับตาอย่างกว้างขวางจากสังคม
ในจดหมายดังกล่าว Cชา อึนอู แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อแฟน ๆ และประชาชน พร้อมยอมรับว่ากำลังทบทวนตัวเองอย่างจริงจัง ว่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีในฐานะพลเมืองเกาหลีใต้อย่างมีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไม่ พร้อมย้ำชัดว่าการเข้ารับราชการทหารในขณะนี้ ไม่ได้มีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือการสอบสวนใด ๆ
เขาระบุว่า การเกณฑ์ทหารเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากในปีที่แล้วถึงจุดที่ไม่สามารถผ่อนผันได้อีก จึงต้องเข้ารับราชการก่อนที่กระบวนการตรวจสอบด้านภาษีจะเสร็จสิ้น พร้อมยืนยันว่า หากไม่ได้อยู่ในสถานะทหารประจำการ เขาตั้งใจจะเดินทางไปขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยตัวเอง
ชา อึนอู ยังยอมรับว่าความเข้าใจผิดทั้งหมดมีต้นตอมาจากความบกพร่องของเขาเอง และพร้อมรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา โดยกล่าวถึงเส้นทางในวงการกว่า 11 ปี ว่าทั้งหมดเกิดขึ้นได้จากความรักและการสนับสนุนของแฟน ๆ พร้อมขอโทษที่ทำให้ผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเขาต้องรู้สึกเจ็บปวดและเหนื่อยล้า
ท้ายจดหมาย เขายืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีอย่างซื่อสัตย์ พร้อมยอมรับคำตัดสินสุดท้ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามความรับผิดชอบทุกประการ พร้อมให้คำมั่นว่าจะใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบและรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยชา อึนอู ระบุชัดว่าจะไม่หลีกเลี่ยงผลลัพธ์ใด ๆ และพร้อมปฏิบัติตามข้อสรุปของทางการทุกประการ