“เรน” เรียกแฟนไม่เต้นกลางคอนเสิร์ต ก่อนรู้ความจริงว่าเธอหูหนวก รีบออกมาขอโทษ

“เรน” เรียกแฟนคลับกลางคอนเสิร์ตไม่ยอมเต้น ก่อนรู้ความจริงว่าเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน รีบขอโทษเป็นการส่วนตัว
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลัง Rain หรือ “เรน” นักร้องและนักแสดงชื่อดังของเกาหลีใต้ เผชิญเหตุการณ์ชวนอึดอัดระหว่างคอนเสิร์ตที่ไทเป อารีนา เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา
ระหว่างกำลังปลุกเร้าบรรยากาศให้ผู้ชมร้องและเต้นไปพร้อมกัน เรนสังเกตเห็นแฟนคลับหญิงรายหนึ่งที่ยืนถ่ายคลิปด้วยโทรศัพท์ แต่ไม่ได้ลุกขึ้นเต้นเหมือนคนอื่น ๆ จึงชี้ไปที่เธอและถามต่อหน้าผู้ชมว่า “ทำไมไม่เต้นล่ะ?”
จากคลิปที่ถูกแชร์ต่อกันในโซเชียล แฟนคลับรายดังกล่าวเพียงยิ้มและถ่ายคลิปต่อ โดยไม่ได้ตอบกลับ ทำให้บรรยากาศเริ่มกระอักกระอ่วน ก่อนที่เรนจะปิดหน้าตัวเองเล็กน้อยแล้วเดินหน้าการแสดงต่อไป
สองวันต่อมา แฟนคลับเจ้าของเหตุการณ์ ซึ่งใช้ชื่อบัญชี @annsimmi บน Threads ได้ออกมาอธิบาย โดยระบุว่าเธอมีความบกพร่องทางการได้ยิน และไม่เข้าใจว่าทั้งเรนหรือทีมล่ามกำลังพูดอะไรในขณะนั้น อีกทั้งยังไม่สามารถใช้ภาษามือสื่อสารได้ทันที ทำให้กังวลว่าจะถูกมองว่าไม่กระตือรือร้นหรือไม่ให้เกียรติศิลปิน
เมื่อเรื่องดังกล่าวไปถึงเรน เขาได้ส่งข้อความขอโทษเป็นการส่วนตัวในวันถัดมา โดยยอมรับว่าไม่ทราบมาก่อนถึงความพิการของเธอ และสารภาพว่าในช่วงเวลานั้นเขาขาดความรอบคอบ พร้อมอวยพรวันเกิดให้แฟนคลับรายนี้ เพราะตรงกับวันเดียวกับที่เธอโพสต์เล่าเรื่อง และขอบคุณที่มาชมคอนเสิร์ต พร้อมบอกว่าเหตุการณ์นี้กลายเป็นความทรงจำที่มีความหมายสำหรับเขา
เรนยังกล่าวทิ้งท้ายว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นบทเรียนสำคัญที่เตือนให้เขาใส่ใจและระมัดระวังมากขึ้นในการแสดงทุกครั้ง
อย่างไรก็ตาม แม้แฟน ๆ จำนวนมากจะชื่นชมความถ่อมตัวและความรับผิดชอบของเรน แต่ก็ยังมีเสียงวิจารณ์บางส่วนตั้งคำถามว่า ต่อไปเขาจะยังตำหนิผู้ชมในคอนเสิร์ตอีกหรือไม่ โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ที่สิงคโปร์ช่วงปีใหม่ ซึ่งเขาเคยเรียกแฟน ๆ ว่าเงียบเกินไป