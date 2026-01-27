“คานเย เวสต์” ลงโฆษณาเต็มหน้า ขอโทษชุมชนยิว–คนผิวดำ รับผิดอดีตคำพูดเกลียดชัง

“คานเย เวสต์” ลงโฆษณาเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ ขอโทษสังคมยิว–คนผิวดำ ปมคำพูดต่อต้านยิว ย้ำไม่ใช่นาซี
“คานเย เวสต์” หรือชื่อปัจจุบัน “เย” แร็ปเปอร์และนักธุรกิจชื่อดัง ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการต่อชุมชนคนผิวดำและชาวยิว หลังเคยแสดงความเห็นและพฤติกรรมที่ถูกมองว่าเหยียดเชื้อชาติและต่อต้านชาวยิวตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวเลือกเผยแพร่คำขอโทษผ่านโฆษณาเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal
ในจดหมายดังกล่าว Kanye West ยอมรับว่าเคย “หลุดจากความเป็นจริง” และปล่อยให้ปัญหาสุขภาพจิตลุกลามจนควบคุมตัวเองไม่ได้ พร้อมสารภาพว่าคำพูดและการกระทำในช่วงนั้นสร้างความหวาดกลัว ความสับสน และความอับอายให้กับผู้คนจำนวนมาก รวมถึงคนใกล้ชิดของเขาเอง
เขาระบุว่าขณะอยู่ในสภาวะจิตใจที่บิดเบี้ยว เขาเลือกใช้สัญลักษณ์ที่เลวร้ายที่สุดอย่างสวัสดิกะ และถึงขั้นนำไปใช้เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขารู้สึกเสียใจและละอายใจอย่างยิ่ง พร้อมอธิบายว่าตนเองป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น โดยย้ำชัดว่าอาการป่วยไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับสิ่งที่ทำลงไป
เยยังยืนยันว่าเขาไม่ใช่นาซี และไม่เกลียดชังชาวยิว พร้อมกล่าวว่ารักและเคารพชุมชนยิวอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันก็กล่าวขอบคุณชุมชนคนผิวดำที่ยืนเคียงข้างเขามาโดยตลอด พร้อมขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง และยอมรับว่าคำพูดของเขาในฐานะบุคคลสาธารณะมีอิทธิพลในระดับโลก ซึ่งเขามองข้ามไปในช่วงที่อาการกำเริบ
แร็ปเปอร์วัย 48 ปี ระบุว่าเขาไม่ได้ต้องการความเห็นใจหรือการยกเว้นความผิด แต่ต้องการ “พิสูจน์” การขออภัยด้วยการรับผิดชอบ เข้ารับการรักษา และเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจัง พร้อมขอความอดทนจากสังคมในช่วงที่เขาพยายามกลับมาทบทวนและเยียวยาตัวเอง
นอกจากนี้ เยยังเปิดเผยว่าเขาเพิ่งได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการในปี 2023 หรือกว่า 20 ปีหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งส่งผลต่อสมองและสุขภาพจิตในระยะยาว โดยยอมรับว่าโรคดังกล่าวทำให้เขาเชื่อว่าตนเองไม่ต้องการความช่วยเหลือ และรู้สึกมั่นใจเกินจริงในสิ่งที่ทำ
ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คานเย เวสต์ ตกเป็นศูนย์กลางของกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายครั้ง ทั้งการสวมฮู้ดคล้ายกลุ่มคูคลักซ์แคลนในงานอีเวนต์ การโปรโมตเสื้อยืดสวัสดิกะในโฆษณาช่วงซูเปอร์โบวล์ปี 2025 รวมถึงการปล่อยเพลงที่มีชื่ออ่อนไหวต่อประวัติศาสตร์ ซึ่งล้วนเป็นเหตุให้เขาถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากสังคม