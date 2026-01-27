ฮือฮาแร็พเปอร์ “ทราวิส สก็อตต์” โผล่หนัง "โนแลน" The Odyssey

ทราวิส สก็อตต์ เปิดตัวงานแสดงหนังครั้งแรกใน The Odyssey ของคริสโตเฟอร์ โนแลน แฟน ๆ ช็อกทั้งโซเชียล
โลกออนไลน์แทบแตก หลังทีเซอร์ล่าสุดของ The Odyssey ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ของ คริสโตเฟอร์ โนแลน เผยเสียงพูดที่คุ้นหูอย่างชัดเจนของ ทราวิส สก็อตต์ แร็ปเปอร์ระดับโลก ซึ่งกลายเป็นการยืนยันกลาย ๆ ว่าเขามีบทพูดและปรากฏตัวจริงในหนังเรื่องนี้
ทีเซอร์ความยาวราวหนึ่งนาที ออกอากาศระหว่างถ่ายทอดสดเกมชิงแชมป์สาย AFC ทางช่อง Fox โดยในฉากหนึ่ง จอน เบิร์นธัล ในบทเมเนลอส และ ทอม ฮอลแลนด์ ในบทเทเลมาคัส กำลังสนทนากัน ก่อนจะถูกขัดจังหวะด้วยตัวละครลึกลับของทราวิส สก็อตต์ ที่เดินเข้ามาพร้อมเสียงเคาะไม้เท้าอันหนักแน่น พร้อมกล่าวประโยคเกี่ยวกับ “สงคราม กลอุบาย และการทำลายกำแพงแห่งทรอย” ท่ามกลางภาพสงครามโทรจันอันยิ่งใหญ่
หลังทีเซอร์ออกอากาศ โซเชียลมีเดียก็ระเบิดทันที แฟน ๆ จำนวนมากแสดงความตกใจ บางคนโพสต์ว่า “นี่คือทวีตที่ไม่คิดว่าจะได้อ่านในชีวิต” ขณะที่บางส่วนแซวขำ ๆ ว่า “คริสโตเฟอร์ โนแลน กับ ทราวิส สก็อตต์ อยู่ในประโยคเดียวกันได้ยังไง” แต่ก็มีเสียงกังขาเช่นกันว่า “ทำไมแร็ปเปอร์ถึงแห่มาเล่นหนังกันหมด”
The Odyssey เป็นผลงานดัดแปลงจากมหากาพย์กรีกของโฮเมอร์ โดย แมตต์ เดมอน รับบทเป็นโอดิสซีอุส ร่วมด้วยนักแสดงระดับแถวหน้าอย่าง เซนดายา, แอนน์ แฮทาเวย์, ลูพิตา ญองโง, โรเบิร์ต แพตตินสัน, ชาร์ลิซ เธอรอน, เอลเลียต เพจ และอีกหลายคน การปรากฏตัวแบบไม่ทันตั้งตัวของทราวิส สก็อตต์ ยิ่งทำให้กระแสความคาดหวังต่อหนังพุ่งสูงขึ้นไปอีก โดยมีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้