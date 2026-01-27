ย้อนคำพูด “น้าเน็ก” บอกโสดตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว หลังถูกโยงพิธีกรดัง

ถูกออกมาเปิดประวัติอย่างมีนัยยะในช่วงเวลาที่อักษรย่อ “พิธีกรดัง” เปย์เมียน้อยปีละล้าน กำลังว่อนโซเชียล งานนี้ทำคนพุ่งเป้าไปที่ “น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา” อย่างเลี่ยงไม่ได้
ขณะที่ชาวเน็ตหลายราย ได้ออกโรงปกป้อง น้าเน็ก โดยยืนยันว่าน้าเน็กเคยให้สัมภาษณ์ว่าโสดมาหลายปีแล้ว ควรต้องให้ความเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม หากย้อนบทสัมภาษณ์ น้าเน็ก เคยตอบเรื่องชีวิตคู่ในรายการไทยรัฐ ทอล์ก เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ปี 67 ระบุว่าตนเองอยู่ในสถานะโสด ด้วยจริตไม่สามารถเป็นแฟนหรือผัวใครได้เลย
“ตลอด 30 ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงมา ส่วนมากงานของกูจะเด่นมากเพราะเป็นเรื่องที่เราตั้งใจนำเสนอจริงๆ แต่เรื่องความรักมันคือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ที่เขาไม่ได้อนุญาตหรือสะดวกใจ แต่ถามว่ากูก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพศผู้ ที่มีการคบหาเฉี่ยวชนเพศตรงข้ามอยู่แล้ว แต่สเตตัสตอนนี้คือ โสด เพราะว่าตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมา เคยคบหาดูใจเป็นแฟน แล้วเราดูไม่มีความสามารถที่จะเป็นแฟนหรือเป็นผัวใครได้เลย ด้วยจริตและความเชื่อที่เราเป็น”