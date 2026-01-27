xs
ชะตาเล่นตลกกับชีวิต “เบิร์ด เทคนิค” แฟน “แตงโม” สูญเสียคนที่รักต่อเนื่อง 4 ปี ล่าสุดใจสลายอีกครั้ง!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เป็น 4 ปีแห่งความสูญเสีย สำหรับ “เบิร์ด เทคนิค” นับตั้งแต่สูญเสียคนรักอย่าง “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” ในปี 65 ต่อมาก็สูญเสียคุณย่าในปี 66 สูญเสียคุณแม่อย่างต่อเนื่องในปี 68 ล่าสุดเบิร์ดเผยข่าวร้ายในวันที่ 26 ม.ค.69 ได้สูญเสียคุณปู่ ผู้เปรียบเสมือนคุณพ่อไปตลอดกาล พ้อหมดแล้วกล่องดวงใจ สูญเสียมากไปจนทำให้เสียศูนย์

คุณปู่ = พ่อ

ถ้าไม่มีคุณปู่คุณย่า

พ่อแม่ยังเด็กไม่สามารถเลี้ยงเด็กคนนึงที่กำลังจะเกิดมา แต่คุณปู่กับคุณย่าบอกว่า เด็กคนนี้ให้เกิดมาเถอะเด่วเขาดูแลเลี้ยงดูเอง แล้วเราก็ได้เกิดมาลืมตาบนโลกนี้ โดยที่คุณปู่คุณย่าอาๆ ญาติๆ และแม่ได้เลี้ยงมาอย่างดีและมีความสุข ตลอด จนเด็กคนนี้โตขึ้นมา

ก่อนหน้านี้ก็แย่ พอจะหายพอจะดี ก็แย่อีก

ทุกการศูนย์เสีย = ความเสียใจ

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสัตว์มนุษย์ =เสียใจ

เรื่องของคนอื่นรู้สึกว่าเบา

ถ้าเป็นเรื่องของตัวเองรู้สึกว่าหนัก

รักคุณปู่คุณย่ามากๆ ขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาอย่างดี ดีมากจนเราเอาแต่ใจแต่แกก็รัก หลานคนแรกด้วยล่ะ ขอให้ไปเจอกับคุณย่าบนสวรรค์นะ แล้วสักวันหนูจะไปหานะ

(หมดแล้วกล่องดวงใจของฉัน🤍)

สูญเสียเยอะมากไป…ทำให้เสียศูนย์ไปเลยอะ”






























