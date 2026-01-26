xs
“มาริโอ้” ตื่นเต้นดีขึ้นดอยได้อึใส่ถุง! ยืนยันมีกระเป๋าเดินทางแค่ใบเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“มาริโอ้” ตื่นเต้นขึ้นดอยได้อึใส่ถุง ติดใจเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยันตนมีกระเป๋าแค่ใบเดียวจริงๆ คือกระเป๋าลาก แต่คราวหน้าหากขึ้นดอยอีกคงไม่เอาไปแล้ว

กลายเป็นมีมทันที เมื่อ “มาริโอ้ เมาเร่อ” เดินทางขึ้นดอยหลวงเชียงดาวไปกับรายการ ปล่อยเกาะทางช่องยูทิวบ์ มีนาคม ของ “มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล” โดยมาริโอ้ ใช้กระเป๋าเดินทางล้อเลื่อนขึ้นดอย ทำเอานักท่องเที่ยวถึงกับถาม จะเอากระเป๋าใบนี้ขึ้นไปจริงๆ เหรอ ซึ่งมาริโอ้บอก ตนมีกระเป๋าอยู่แค่ใบเดียวเท่านั้น เมื่อได้เจอมาริโอ้ เจ้าตัวก็เล่าเรื่องทริปไปเดินป่าที่ดอยหลวงเชียงดาวว่า…

ผมมีใบเดียว กระเป๋าเดินทางเป็นใบรักของผม มันเป็นใบลาก ทีนี้คนขึ้นดอยเขาไม่เอาใบลากไป ผมคิดว่าไม่อยากเหนื่อยใคร ก็ฝากลูกหาบ ลูกหาบบอกชิล หนักกว่านี้ยังได้ แต่วันหลังไม่เอาไปแล้ว ก็โดนแซวทั้งดอยครับว่าเอาอันนี้ไปจริงเหรอ คนแซวเลย แต่เขามาอิจฉาอีกทีตอนเราขนน้ำไปให้เพื่อน อ้าว มันก็ดีเหมือนกันนี่ (มีใบเดียว?) ผมยืนหยัดว่าจะใช้ใบนี้ต่อไป”

ติดใจธรรมชาติเมืองไทย ได้ฟีลอนุรักษ์ ตื่นเต้นอึใส่ถุงแล้วมัดทิ้ง
“หึ! เขาชวน ผมไม่อยากเลย เคยขึ้นไปอยู่แล้ว รายการโอ้ลั้นลาก็มีบ้าง แต่ว่าครั้งนี้มาร์ชเขาชวน ติดใจครับ ผมได้ไปดอยหลวงเชียงดาวกับมาร์ช ได้เห็นธรรมชาติ เดิน 4 ชั่วโมง ชอบครับได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้ฟีลอนุรักษ์ด้วย เขาห้ามทิ้งขยะ เข้าห้องน้ำก็ต้องเก็บอึมาด้วย ของใครของมัน เขาให้ถุงมา 8 ถุง มีที่ทิ้งจ้า เสร็จแล้วก็มัดมาทิ้งจ้า ก็ตื่นเต้นดี แปลกใหม่ แต่สะอาดนะครับทุกคนต้องทำแบบนีั (ก็เดินถือมาทิ้ง?) ใช่เดินควงมา ดอยอื่นอาจจะไม่ขนาดนี้ แต่ที่นี่เขาอย่างนี้ เขาอนุรักษ์มากๆ เพราะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า”

ซักแห้ง น้ำไม่อาบ นอนคืนเดียว
“อากาศดี ตอนกลางคืนมีกวางมาใกล้ๆ ด้วย แต่ผมกลัวผมหลับไปก่อน น้ำไม่อาบ ผมไม่ได้อาบ นอนคืนเดียว แล้วเขาห้ามเอาทิชชูเปียกขึ้นไปด้วย แป๊บเดียว“










