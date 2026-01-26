xs
เอไอเอ ปฏิวัติวงการประกันยูนิต ลิงค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ให้คนไทยสร้างรายได้พร้อม รับความคุ้มครองไปกับ AIA ELITE INCOME PRESTIGE (UNIT LINKED)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



• เอไอเอ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดประกันยูนิตลิงค์ 16 ปีซ้อน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ AIA ELITE INCOME PRESTIGE (UNIT LINKED) เพื่อสร้างโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอพร้อมรับความคุ้มครองชีวิตเพื่อความมั่นคงในระยะยาว

• จุดเด่นหลัก ช่วยปิดจุดอ่อนของแบบประกันในยุคดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งมาพร้อม Ecosystem ที่มุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงอย่างครบวงจร
 
เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าพันธกิจสร้างความมั่งคั่งให้กับคนไทย เพื่อความมั่นคงในชีวิตระยะยาว ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ซึ่งเอไอเอ เป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ ต่อเนื่องมานานกว่า 16 ปี[1]และล่าสุดกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “AIA ELITE INCOME PRESTIGE (UNIT LINKED)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Wealth-Life-Balance” นับเป็นการปฏิวัติวงการประกันยูนิต ลิงค์ ของไทย ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการประกันชีวิตและการลงทุน ที่มุ่งตอบโจทย์ด้านการวางแผนชีวิต สุขภาพ และการเงินให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง (High Net Worth) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการทางด้านการเงินที่หลากหลาย และมองหาการลงทุนในรูปแบบที่แตกต่าง โดยผสานความร่วมมือกับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัดออกแบบกองทุนที่ช่วยสร้างโอกาสรับรายได้ตั้งแต่ปีแรก ให้เงินทำงาน เพื่อพาคนไทยไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
 
คุณชลิดา นครชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะที่เอไอเอ เป็นผู้นำตลาดประกันยูนิต ลิงค์ มาอย่างยาวนาน เรามองเห็นโอกาสของตลาดที่ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากที่ประกันยูนิต ลิงค์ เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่สามารถช่วยลูกค้าวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราจึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ AIA ELITE INCOME PRESTIGE (UNIT LINKED) ไปกับพลังตัวแทนทั่วประเทศ โดยได้ผลตอบรับที่ดีมากจากตัวแทนและลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นแบบประกันยูนิต ลิงค์ ใหม่ล่าสุดที่เราได้นำนวัตกรรมทั้งในด้านความคุ้มครองและการลงทุนมาผนวกไว้ด้วยกัน ถือเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของเอไอเอในปี 2569 เพราะเราอยากพาลูกค้าทุกท่านก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคั่งและมั่นคงไปพร้อมกัน
 
“ที่สำคัญ AIA ELITE INCOME PRESTIGE (UNIT LINKED) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างความแตกต่างให้กับตลาดโดยมุ่งเน้นที่การนำความสำเร็จของลูกค้ามาต่อยอด เพื่อให้เงินเก็บของลูกค้าได้มีโอกาสสร้างรายได้ที่มากขึ้น ซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่
• สร้างโอกาสรับรายได้ระยะยาวตั้งแต่ปีแรก
เป็นประกันยูนิต ลิงค์ แรกของไทย ที่ช่วยสร้างโอกาสรับรายได้การลงทุนในกองทุน AIA Global Active Income Fund  (AIA-GAIF) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Auto Redemption ที่เน้นกลยุทธ์สร้างรายได้จากหลากหลายสินทรัพย์ ซึ่งบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญอย่าง บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)
• เข้าถึงง่าย ไม่ต้องกังวลหากมีปัญหาสุขภาพ
เป็นประกันยูนิต ลิงค์ แรกของไทย ที่ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ [2]
• ลงทุนได้อย่างเต็มที่เพื่อการสร้างรายได้ที่มากขึ้น
เป็นประกันยูนิต ลิงค์ แรกที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดของเอไอเอที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก[3]
• จ่ายเบี้ยเพียง 5 ปี คุ้มครองตลอดชีพ
วางแผนง่ายจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี คุ้มครองตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี (หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์) และรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 70 ปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 500,000 บาท
• คุ้มค่าระยะยาวด้วยโบนัสสำหรับการเติบโตหน่วยลงทุน (Performance Bonus)
รับ Performance Bonus[4] 0.25% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักตั้งแต่ปีที่ 10 เป็นต้นไป
• เพิ่มมูลค่าผลประโยชน์เพื่อส่งต่อได้ตามที่ตั้งใจ
ส่งต่อสินทรัพย์ยังคนที่คุณตั้งใจ ด้วยความคุ้มครอง 110% ของเบี้ยรวมที่ชำระมาแล้ว หรือมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย 10% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ซึ่งเราจะจ่ายในแบบใดแบบหนึ่งที่มากกว่าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
 
“สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง ที่มีความต้องการแผนการเงินไว้ช่วยตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เช่น กลุ่มผู้บริหารที่อยากคงชีวิตที่มีคุณภาพไว้เป็นรางวัลตอบแทนตัวเอง กลุ่มเจ้าของกิจการที่อยากวางมือ แต่ยังต้องการให้เงินทำงานเพื่อตอบแทนความสำเร็จในชีวิตและส่งต่อไปยังลูกหลาน รวมถึงกลุ่มผู้ปกครองที่อยากวางแผนการศึกษาของบุตรให้มั่นคงยิ่งขึ้น โดยให้เงินทำงานแทนเพื่อช่วยเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”
 
คุณชลิดา กล่าวเสริมว่า “นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ลูกค้าของเอไอเอยังได้รับบริการจากที่ปรึกษาทางการเงินกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง AIA Elite Advisor กว่า 3,400 คน ที่มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ ร่วมด้วยเอกสิทธิ์ Legal Advisory บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อช่วยลูกค้าบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพจากพันธมิตรของเอไอเอ เพื่อช่วยให้ลูกค้าส่งต่อความมั่งคั่งสู่ทายาทได้อย่างมั่นคงและราบรื่น ตลอดจนเอกสิทธิ์ในโครงการ AIA Prestige Club ทั้งด้านไลฟ์สไตล์ ทั้งการท่องเที่ยว สุขภาพ และอื่น ๆ อีกหลากหลาย ให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมั่นคงยิ่งขึ้น”
 
คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) เผยว่า “เพื่อให้ตอบโจทย์ทางการเงินสำหรับลูกค้าของผลิตภัณฑ์ AIA ELITE INCOME PRESTIGE (UNIT LINKED) ทาง บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จึงได้คิดค้นนวัตกรรมการลงทุนในกองทุนที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อ AIA Global Active Income Fund (AIA-GAIF) ซึ่งมุ่งสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุนผ่านการรับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)[5] ด้วยกลยุทธ์การบริหารกองทุนในแบบ AIA Stewardship ซึ่งเน้นการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศที่มีคุณภาพดี และกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลาย รวมทั้งมีประวัติผลการดำเนินงานที่ดีและจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมนำไปสู่เป้าหมายทางการเงินตามที่มุ่งหวังไว้
 
“ทั้งนี้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) กำลังก้าวเข้าสู่ที่ปี 6 ในปีนี้ โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เราเป็น บลจ. ที่ติดอันดับ Top 5 ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2568 เราปิดปีด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท [6] ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 4 ของประเทศ [6] นอกจากนี้เรายังภาคภูมิใจกับรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับจากสถาบันระดับนานาชาตินับเป็นเครื่องหมายที่การันตีความสำเร็จและความทุ่มเทในการบริหารจัดการสินทรัพย์และการลงทุนเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ซึ่งแน่นอน บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ไม่หยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการลงทุน รวมถึงนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญจากกลุ่มการลงทุน AIA Investments และพันธมิตรผู้จัดการกองทุนทั่วโลกมาช่วยเติมเต็มความต้องการด้านการเงินให้กับคนไทย พร้อมทั้งผนึกความแข็งแกร่งกับผู้นำด้านการประกันชีวิตอย่าง เอไอเอ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น สร้างสมดุลในทุกมิติของชีวิต”











