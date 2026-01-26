Moochie จับมือ Butterbear จัดอีเวนต์สุดอบอุ่น “Moochie x Butterbear ฮีลใจทุกมื้อ แฮปปี้ทุกเวลา” ถ่ายทอดความรักและการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ

บริษัท Moochie (มูชี่) แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำของไทย ร่วมกับ Butterbear (น้องเนย) ขวัญใจมหาชน จัดงานสเปเชียลอีเวนต์ภายใต้คอนเซปต์ “Baby Butter House” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความอบอุ่นและรอยยิ้ม พร้อมส่งต่อแนวคิดการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยโภชนาการที่ดีและความรักอย่างแท้จริง
ภายในงาน “น้องเนย” ได้ปรากฏตัวในบทบาทพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนใหม่ ถ่ายทอดเคล็ดลับการดูแลสุขภาพน้องหมาน้องแมวให้แข็งแรง ร่าเริง และมีความสุข ผ่านผลิตภัณฑ์ Moochie ที่มีพรีและโพรไบโอติก ช่วยดูแลระบบขับถ่ายและเสริมภูมิคุ้มกัน พร้อมสร้างสีสันด้วยโชว์พิเศษและกิจกรรมร่วมสนุกกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิด
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากเหล่าแฟนคลับมัมหมีและพ่อหมี รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมสัมผัสโมเมนต์สุดน่ารักของ “ตะอ้วน” และ “ตะจิ๋ว” เพื่อนใหม่สี่ขา พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Moochie
งานครั้งนี้ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ Moochie ในฐานะแบรนด์ที่ใส่ใจสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างรอบด้าน และสะท้อนความตั้งใจในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและชุมชนคนรักสัตว์ทั่วประเทศ
#MoochiePetFoodxButterbear
#ฮีลใจทุกมื้อแฮปปี้ทุกเวลา
#น้องเนยพี่เลี้ยงคนใหม่ฮีลใจทุกมื้อ