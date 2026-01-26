ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัล THE SPOON 2025 THE FINAL

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับบริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตรายการ THE SPOON ช้อนทองคำ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานพระราชทานรางวัลTHE SPOON 2025 THE FINAL หรือ รางวัลTHE SPOON 3 ช้อนทองคำ แก่ผู้ประกอบการร้านค้าสตรีทฟู้ด โดยมี นายกิติกร เพ็ญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ โดยการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ยกย่อง และส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดที่มุ่งมั่น ทุ่มเทในการรักษามาตรฐาน รสชาติ ความคุ้มค่า และภูมิปัญญาอาหารไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
THE SPOON 2025 THE FINAL มีร้านสตรีทฟู้ดที่ชนะจากการแข่งขันได้รับ THE SPOON 2 ช้อนทองคำ ทั้งหมด 52 ร้าน จากประเภทเมนูอาหาร 22 เมนู คือ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ผัดไทย ผัดซีอิ๊ว ขนมเบื้องญวนก๋วยเตี๋ยวเรือ ขนมจีนน้ำยา ต้มยำกุ้ง ส้มตำข้าวขาหมู ข้าวหมูแดงหมูกรอบ ยำปลาดุกฟูทอดมัน กุยช่าย ข้าวซอย กวยจั๊บ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ขนมครก หอยทอด ราดหน้า ข้าวมันไก่ ผัดกะเพรา และคั่วกลิ้ง โดยในรอบตัดสินว่าร้านไหนจะได้ THE SPOON 3 ช้อนทองคำนั้น เหล่ากรรมการได้เวียนไปทานทั้ง 52 ร้านเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารว่าได้มาตรฐานเหมือนตอนที่เข้าร่วมแข่งขันหรือไม่ โดยการเดินทางไปทานอาหารทั้ง 52 ร้านของกรรมการจะไม่มีการบอกล่วงหน้า เรียกว่าเป็นการจู่โจม และเมื่อกรรมการได้ชิมอาหารจนครบทั้ง 52 ร้านแล้วก็จะทำการรวบรวมคะแนนว่าร้านไหนที่เข้าเกณฑ์การได้รับเลือกให้ได้รับ THE SPOON 3 ช้อนทองคำ
การจัดงาน THE SPOON 2025 THE FINAL ได้มอบรางวัลให้กับสุดยอดร้านสตรีทฟู้ด ทั้ง 22 ประเภทอาหาร โดยจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักเพราะมีเหล่ากรรมการ อาทิ เชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ อิ้งค์ ม.ล.ภาสันต์ เชฟอาร์ต ศุภมงคล เชฟวิลเมนต์เชฟป้อม ธนรักษ์ เชฟแพม พิชญา เชฟอ๊อฟ ณัฐวุฒิ เชฟอาร์ ธีรภัทร เชฟพฤกษ์ เชฟบุญธรรมรวมทั้งเชฟและเซเลบริตี้เชฟจากรายการ MasterChef Thailand, Top Chef, The Restaurant War Thailand, Hell’s Kitchen Thailand และนักชิมจากเพจต่างๆ มาร่วมแสดงความยินดีด้วย
