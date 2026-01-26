“โอปอล สุชาตา” ใจฟูภาพประวัติศาสตร์ 3 เวที ลุ้นโกอินเตอร์หลังหมอดูทักเล่นหนังฮอลลีวูด

“โอปอล สุชาตา” เดินหน้าทำภารกิจ Miss World หลังเหลือเวลาอีกแค่ 6 เดือน ดีใจได้ร่วมงานบนเวทีเดียวกับ MU และ MGI จนกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่แฟนนางงามใจฟู ตื่นเต้นหมอดูทัก จะได้เล่นหนังฮอลลีวูด ถ้ามีโอกาสก็พร้อมเคลียร์คิว ชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
เผลอเแป๊บเดียวก็ผ่านมาครึ่งทางแล้ว สำหรับการทำหน้าที่ในฐานะ “Miss World 2025” ของสาว “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” ซึ่งงานนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่า 6 เดือนที่ผ่านมา เจ้าตัวทำหน้าที่ได้ดีแบบสุดๆ ล่าสุดวันนี้ (26 ม.ค.) ได้เจอสาวโอปอล ในงาน “มงเปลี่ยนโลก” World Premiere, True’s First World Ambassador เจ้าตัวก็ได้รีวิวการเป็น Miss World ให้ฟัง ว่ารู้สึกเวลาผ่านไปไวมาก ยังมีอะไรที่อยากทำอีกหลายอย่าง
“6 เดือนแล้ว รู้สึกเวลาผ่านไปไวมาก เริ่มที่จะคิดแล้วว่าเหลือเวลาอีก 6 เดือน คงต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่า อยากทำอะไรให้รีบทำค่ะ ความจริงอยากเดินทางเยอะขึ้น เพราะครึ่งทางแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้ไปและอยากไป ไปเยี่ยมโรงพยาบาล ไปเยี่ยมเด็กๆ แล้วก็ไปดูว่าพาร์ตเนอร์เขามีอะไรให้เราได้ทำบ้าง แต่ก็จะเน้นไปทางแชร์ริตี้ และเรื่องของโครงการเหมือนเดิม แต่หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนๆ ผู้เข้าประกวดประเทศอื่นที่เราเจอปีที่แล้ว แล้วก็ได้ซัปพอร์ตโครงการอื่นๆ ของเขาด้วย”
อยากเป็นสะพานนำความรู้มาช่วยคนในประเทศ และนำความเป็นไทยไปโชว์ให้ชาวโลกได้เห็น
“เราอยากจะเป็นคนที่เป็นเหมือนสะพาน นำสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศในเรื่องต่างๆ มาช่วยคนในประเทศเราได้ หรือว่าอะไรของไทยที่เราอยากจะนำไปโชว์ให้ชาวโลกได้เห็น”
มีคิวบินไปทำภารกิจอีกหลายประเทศ
“เท่าที่ทราบทริปต่อไปคือ 3-4 ประเทศค่ะ โซนแถบเอเชีย แล้วก็เดี๋ยวคงไปแถบยุโรปอีก”
ได้ทำหน้าที่เป็นหนึ่งใน Hosts บนเวทีการประกวด “Miss Sultan Kudarat 2025”
“เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ต้องไป ก็สนุกดี แต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราจะได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ ทุกครั้งที่ไปเห็นผู้เข้าประกวดทุกคน ก็จะคิดถึงตัวเองตอนประกวด ว่าเราเคยผ่านโมเมนต์นี้มา เราก็พยายามซัปพอร์ตเขาให้ได้มากที่สุด จะบอกผ่านเพื่อนตลอดว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ”
กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ Miss World, Miss Universe และ Miss Grand อยู่บนเวทีเดียวกัน
“ก็ดีใจที่ได้เป็นประวัติศาสตร์นะคะ ประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นแล้ว ดีใจมากๆ ที่ได้ไป หนึ่งคือเป็นการรวมตัวของสาวๆ จาก 3 เวที เราได้คุยกับเขาเยอะ ก็ไม่แปลกใจที่เขาจะมาถึงจุดนี้ เราก็ได้รับพลังบวกจากเขาเยอะ รวมถึงได้เป็น MC ด้วย เป็นอะไรที่ท้าทายมาก ว่าเราจะไหวไหม แต่เขาก็จะถามตลอดว่ายูโอเคไหม ให้ช่วยอะไรไหม ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ ดีใจที่ได้ไปทำตรงนั้น”
ฟีดแบ็กดีมาก สร้างความประทับใจให้แฟนนางงามทั่วโลก
“ก็ดีใจค่ะ ที่เป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่แฟนนางงามมองว่าเป็นประวัติศาสตร์ ทุกคนก็ต้องชอบอยู่แล้ว เวลาทำอะไรแล้วได้ฟีดแบ็กดีๆ เราแฮปปี้อยู่แล้ว”
ร่วมโชว์บนเวที Amazing Thailand Countdown 2026 ที่ไอคอนสยาม พร้อมสัมภาษณ์พิเศษกับ CNN
“ดีใจ เป็นอีกหนึ่งในโปรเจกต์ที่ไม่คิดว่าจะทำได้ ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสขึ้นเวทีและทำโชว์ที่น่ารักๆ ให้แฟนๆ ดูได้อีกเมื่อไหร่ ในส่วนของ CNN ก็เป็นอีกหนึ่งความโชคดี ที่เขามาจัดที่ประเทศไทย แล้วเราก็ถูกรับเชิญไปเป็นคนที่พูดคุยกับเขา ในเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทย ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ออกสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง”
ขอบคุณคนชมเป็นแก้วเป็นแสง เป็นหน้าตาให้ประเทศ
“ดีใจค่ะ ถามว่าหลังจากนี้อยากทำอะไรอีก ก็ถ้ามีโอกาส ก็อยากกลับไปเรียนดนตรีใหม่ แอ็กติ้งก็ไม่เคย ก็อยากลองทำดู”
ตื่นเต้นหมอดูทักจะได้เล่นหนังฮอลลีวูด
“หมอดูคนไหน หนูจะไปดูใหม่ จริงเหรอค่ะ วันที่ไปงาน Avatar ที่แอลเอ ก็มีเจอผู้ใหญ่ที่เป็นเบื้องหลังของวงการฮอลลีวูดบ้าง แล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับเขา ก็ดีใจที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นค่ะ และหวังว่าจะนำไปสู่โอกาสดีๆ ในอนาคตค่ะ ถ้ามีก็อยากไป เราสามารถจัดตารางงานให้ได้”
เชิญชวนคนไทยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 8 ก.พ. นี้
“อย่างโอปอลต้องบินไปต่างประเทศ เราก็บอกเขาว่าเราต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้จริงๆ สามารถขยับอะไรได้ไหม ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนตาราง วันที่ 8 ก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงของตัวเองนะคะ เชื่อว่าทุกคนอยากให้หลายๆ อย่างในบ้านเราเกิดการเปลี่ยนแปลง อยากให้อะไรๆ มันดีขึ้น ในฐานะประชาชนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในเสียงของตัวเอง บางคนอาจจะกลัวว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้จริงไหม มันจะเป็นอย่างที่หวังหรือเปล่า แต่เราจะไม่มีทางรู้เลย ถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการใช้เสียงของตัวเอง ก็อยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเอง โอปอลก็จะไปเหมือนกัน หวังว่าจะได้เห็นทุกคนออกมาสร้างพลังด้วยกัน”