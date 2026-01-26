xs
“วิน เวคิน” สุดปลื้ม! ประเดิมรางวัลแรกในชีวิต กินรีทอง มหาชน สาขานักร้องหน้าใหม่ดาวรุ่ง บนเวทีเกียรติยศปีที่ 11

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถือเป็นค่ำคืนแห่งความสำเร็จและแห่งความภาคภูมิใจของศิลปินหนุ่มมากความสามารถอย่าง “เวคิน สิมะวรา” หรือที่รู้จักกันในนาม “วิน เวคิน” เจ้าของซิงเกิ้ลเพลง ภาระทางใจ และ ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง ที่ล่าสุดเจ้าตัวคว้าความสำเร็จครั้งสำคัญ ประเดิมรางวัลแรกในเส้นทางบันเทิงได้สำเร็จจากเวที งานประกาศเกียรติคุณรางวัล “กินรีทอง มหาชน” ครั้งที่ 11 (KINNAREE THONG PUBLIC AWARDS 11th) ซึ่งจัดขึ้น  ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Rama 3 ท่ามกลางเหล่าศิลปินและคนบันเทิงระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

โดยในปีนี้ วิน เวคิน ได้รับการเสนอชื่อและคว้ารางวัลอันทรงเกียรติใน สาขาศิลปิน นักร้องหน้าใหม่ดาวรุ่ง ซึ่งถือเป็น รางวัลแรกในชีวิต ของเขาในฐานะศิลปิน รางวัลนี้เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานเพลงตลอดช่วงปีที่ผ่านมา จนได้รับกระแสตอบรับและแรงสนับสนุนจากมหาชนอย่างท่วมท้น วิน เวคิน ได้เผยความรู้สึกบนเวทีด้วยความตื้นตันใจว่า

"รางวัลนี้มีความหมายต่อผมมากครับ เพราะเป็นรางวัลแรกในชีวิตการเป็นนักร้องของผม การได้รับเกียรติจากเวทีกินรีทอง มหาชน ในวาระครบรอบ 11 ปีครั้งนี้ เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผมอยากพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญทำให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ครับ"

เส้นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ วิน เวคิน ได้พิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานเพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะซิงเกิล ภาระทางใจ และ ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง ที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างลึกซึ้งจนครองใจผู้ฟังทั่วประเทศ การได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่โชคช่วย แต่เป็นผลรวมของชั่วโมงการฝึกซ้อมและการไม่หยุดพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางบรรยากาศในงานที่เต็มไปด้วยความยินดี รางวัลนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความพยายามที่จุดประกายความหวังให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะเดินหน้าในอุตสาหกรรมดนตรีอย่างยั่งยืน

สำหรับงาน "กินรีทอง มหาชน" เป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการบันเทิงและบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย โดยพิจารณาจากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์และการเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งการที่ วิน เวคิน สามารถคว้ารางวัลนี้มาครองได้สำเร็จตั้งแต่ออกสตาร์ทเส้นทางศิลปิน จึงถือเป็นสัญญาณอันดีว่าเขาคือ ดาวรุ่ง ที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งของวงการเพลงไทยในปีนี้












