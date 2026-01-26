“พี่หลิง - น้องเนย” พรีเซนเตอร์แบรนด์เครื่องนอนและผ้าขนหนู Haus64 ส่งมอบความนุ่มให้หลับสบายยิ่งขึ้น

Haus64 แบรนด์เครื่องนอนและผ้าขนหนู จัดงาน “Haus64 นุ่ม นอน ดีปาร์ตี้” เปิดตัวพรีเซนเตอร์แบรนด์อย่างเป็นทางการ หลิงหลิง คอง (Linglingkwong) และ น้องเนย Butterbear ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมีแฟนคลับของทั้งสองมาร่วมเก็บโมเมนต์ความประทับใจอย่างใกล้ชิด จนเต็มพื้นที่ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า Emsphere
พนัชกร บุญยิ่งสถิตย์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์เครื่องนอนและผ้าขนหนู Haus64 เผยว่า การเลือกพี่หลิงเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ มาจากภาพลักษณ์ที่อบอุ่น น่าไว้วางใจ และให้ความรู้สึกปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ที่เชื่อว่า “Good night makes a great day” โดยคอลเลกชัน Haus64 × Linglingkwong ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดที่มองผ้าปูที่นอนไม่ใช่แค่ของใช้ แต่เป็นพื้นที่เก็บความทรงจำและประสบการณ์ดีๆ ให้ทุกคืนของการพักผ่อนเต็มไปด้วยความสบายใจและความผูกพัน
ขณะเดียวกัน Haus64 ยังจับมือกับ น้องเนย Butterbear คาแรคเตอร์ไทยขวัญใจแฟนๆ ที่มาร่วมเติมสีสันและความน่ารักให้กับงาน “นุ่ม นอน ดีปาร์ตี้” พร้อมเปิดตัวคอลเลกชัน Haus64 × Butterbear โดยแบรนด์ตั้งใจนำเสนอผ้าปูที่นอนลายการ์ตูนจากผลงานของคนไทย เพื่อส่งต่อความสบายใจ ความผ่อนคลาย และรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้สัมผัสโลกของ Haus64 ผ่านพี่หลิงและน้องเนยในแบบที่เป็นตัวเองที่สุด เสมือนมีผ้าปูที่นอนคอยโอบกอดและสร้างความอบอุ่นให้ผู้ใช้ในทุกค่ำคืน
ภายในงานเต็มอิ่มไปกับกิจกรรมสนุกๆ ของ พี่หลิง และน้องเนย พี่สาวคนสวยกับดาราสาวผู้เชี่ยวชาญการนอน ที่มาร่วมพากย์ขายสไตล์คู่หู ชวนหลับกับ Haus64 พร้อมชวนผู้โชคดีมาร่วมทำท่า นุ่ม นอน ดี ไปด้วยกัน อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดงาน