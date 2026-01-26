“หมอช้าง ทศพร” นำทัพศาสตร์มงคลส่งตรงถึงคนไทยผ่าน 4 พลัง “Luck –Wealth–Health–Love” แคมเปญ “THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2026”

ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดศักราชความเฮงรับตรุษจีนปี 2026 จัดแคมเปญ “THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2026” ยกระดับประสบการณ์การช้อปให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง ผ่านการสร้างสรรค์บรรยากาศตรุษจีนที่ผสานความเป็นสิริมงคลเข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย พร้อมออกแบบ Shopping Journey ให้สะดวก ครบ และเข้าใจง่าย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งความรวดเร็วและความหมายในทุกการเลือกซื้อ ควบคู่การปลุก 4 พลังมหามงคลแห่งปีม้า ได้แก่ พลังโชคดี (Luck), พลังความมั่งคั่ง (Wealth), พลังสุขภาพ (Health) และ พลังความรัก (Love) เพื่อให้เลือกจับจ่ายได้ตรงใจ และตรงไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังดึง “หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา” ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยและโหราศาสตร์ชื่อดัง มาร่วมถ่ายทอดเคล็ดลับเสริมเฮงผ่านทริคการไหว้ที่ถูกต้องตามตำรา ควบคู่การแนะนำชุดของไหว้มงคลที่เหมาะกับทั้งมือใหม่สายมินิมอล ไปจนถึงสายจัดเต็มแบบครบเครื่อง พร้อมให้เติมความเฮงและความมั่งมีตลอดช่วงเทศกาลผ่านการช้อปสินค้ามงคลกับท็อปส์ ตั้งแต่วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ท็อปส์ออนไลน์ และบริการ Personal Shopper
หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย และโหราศาสตร์ชื่อดังของประเทศไทย กล่าวว่า “ปีมะเมียธาตุไฟเป็นปีที่มีพลังของการเริ่มต้น ความเคลื่อนไหว และแสงสว่างของโอกาสใหม่ ตรุษจีนปีนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการตั้งต้นชีวิตให้ดีตั้งแต่วันแรก ทั้งนี้ การไหว้เจ้าและการขอพรไม่ใช่แค่พิธีกรรม แต่คือการแสดงความกตัญญูและการตั้งเจตนาให้ปีใหม่เต็มไปด้วยความราบรื่น ความมั่งคั่ง และความสุข และสิ่งสำคัญคือการเลือกของไหว้ให้เหมาะกับกำลัง เลือกของที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้หรือรับประทานต่อได้ เพราะสะท้อนถึงความตั้งใจดีต่อชีวิตของเราเอง และไม่ว่าจะทำกิจกรรมใด หากเริ่มต้นปีด้วยความสุข พลังบวก และกำลังใจ ก็ถือเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับทุกช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง”
สำหรับเคล็ดลับการจัดโต๊ะไหว้ให้เทพเจ้ารับเรื่องเร็วทันใจ ไวสมกับพลังม้าไฟ ช่วงเช้าเวลา 6.00–7.00 น. แนะนำให้ไหว้เทพเจ้าโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ ใช้ของไหว้เสริมมงคลด้วยชุดไหว้ซาแซ พร้อมเนื้อสัตว์ 3 อย่าง เช่น หัวหมู เป็ด และไก่ หากมีกำลังทรัพย์สามารถเพิ่มเป็นเนื้อสัตว์ 5 อย่าง ร่วมกับผลไม้มงคลต่าง ๆ จากนั้นช่วงสายเวลา 10.00–11.00 น. ไหว้บรรพบุรุษ โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พร้อมเพิ่มชุดกระดาษ เสื้อผ้า บ้าน และรถ เพื่อส่งความระลึกถึง และในช่วงกลางดึกเวลา 23.00–02.59 น. เป็นการไหว้ไฉ่ซิงเอี้ย โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จุดธูป 12 ดอก ไหว้ฟ้าดินและเทพเจ้า นิยมใช้อาหารเจ เช่น วุ้นเส้น เห็ดหูหนู เต้าหู้ ผลไม้ต่าง ๆ พร้อมกระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อเสริมพลังโชคลาภให้ชีวิตมั่งมีตลอดปี”
เริ่มต้นใหม่ ด้วยพลังดี ๆ ผ่านแนวคิดที่ผสานความเชื่อเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ด้วยการเลือกสิ่งที่มีความหมายและเหมาะกับชีวิตในแบบของเรา เพื่อเติมเต็มความสุข ความมั่นใจ และพลังบวกตั้งแต่วันแรกของปี
กับการปลุก 4 พลังมหามงคล ที่ช่วยเสริมให้ชีวิตโชคดี มั่งมี และเปี่ยมความสุขตลอดทั้งปี ได้แก่
• Luck – เสริมดวงความโชคดี เปิดรับโอกาสใหม่ และความราบรื่นในทุกด้านของชีวิต โดยวันเที่ยวซึ่งเป็นวันแรกของปีจีน ถือเป็นวันแห่งการตั้งพลัง หากเริ่มต้นปีด้วยรอยยิ้ม ความสุข และบรรยากาศที่ดี จะช่วยเปิดจังหวะโชคดีให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ของไหว้เสริมพลังโชคลาภ ได้แก่ ส้ม สัญลักษณ์สำคัญของตรุษจีนที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่และโชคลาภก้อนใหญ่ เสริมด้วยเป็ด ตัวแทนของความสำเร็จและความก้าวหน้า พลับ หมายถึงความโชคดี สิ่งที่ปรารถนาจะเป็นจริง รวมถึงปุ้ยฝ้าย ที่หมายถึงความโดดเด่น เปล่งประกาย และเสน่ห์ที่ดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต
• Wealth – เปิดรับโชคลาภ ความมั่นคงทางการเงิน และความอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ด้วยการไหว้ไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เป็นการตั้งเจตนาเพื่อดึงดูดเงินทอง โอกาส และความสำเร็จ ของไหว้เสริมพลังความมั่งคั่ง ได้แก่ องุ่นแดง สื่อถึงความมั่งมีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สับปะรด ตัวแทนของเงินทองที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หัวหมู สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และชุดไหว้กระดาษ ที่สะท้อนความเชื่อเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินและความมั่งคั่ง
• Health – เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงและสมดุลทั้งกายและใจ เริ่มจากการเลือกอาหารที่ดี สดใหม่ และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ ของไหว้เสริมพลังสุขภาพ ได้แก่ แอปเปิ้ลแดง ช่วยเสริมความแข็งแรง ทับทิม มีความหมายลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมือง และอายุยืนยาว ปลา ตัวแทนของสุขภาพดีและอายุยืน รวมถึงซิ่วท้อ สัญลักษณ์แห่งความสดชื่นและความยืนยาว
• Love – เริ่มต้นปีด้วยพลังแห่งความรัก เสริมความสัมพันธ์ที่ดีและความอบอุ่นในครอบครัว โดยของไหว้ที่ช่วยเสริมพลังด้านความรัก อาทิ เชอรี่แดง ตัวแทนของความรักที่สดใสและความสัมพันธ์ที่หวานชื่น สตรอว์เบอร์รี สื่อถึงความโรแมนติกและความรักที่เบ่งบาน รวมถึงซาลาเปาและผัดหมี่สีชมพู ที่หมายถึงความรักที่แน่นแฟ้นและยืนยาว
พร้อมกันนี้ท็อปส์ยังพร้อมเสิร์ฟ 3 ชุดของไหว้แบบครบถ้วนทั้งสายมินิมอลสำหรับมือใหม่ หรือแบบครบเครื่องจัดเต็ม เสริมความมงคลรับตรุษจีน 2569 ได้แก่ ชุดของไหว้ขนาดเล็ก (Minimal)สำหรับมือใหม่ – ไหว้ให้ถูกหลัก ตั้งต้นมงคล อาทิ My Choice ชุดซาแซอุดมสมบูรณ์, Set Lucky Fruit Gift ชุดผลไม้มงคลชุดสุดคุ้ม, ชุดไหว้ไฉ่ซิงเอี้ย, ชุดไหว้บรรพบุรุษ
ชุดของไหว้ขนาดกลาง – พอดีครบ เสริมสมดุลทุกพลังมงคล อาทิ My Choice ชุดซาแซเสริมสุข, Set Lucky Fruit Gift ชุดผลไม้มงคลประหยัด, ชุดไหว้ไฉ่ซิงเอี้ยใหญ่, ชุดไหว้บรรพบุรุษ และ ชุดของไหว้ขนาดใหญ่ - แบบครบเครื่องจัดเต็ม เสริมพลังเฮงขั้นสุดอาทิ My Choice ชุดโหงวแซรับความมั่งคั่ง, โหงวแซจักรพรรดิมงคล, Set Lucky Premium Fruit ชุดผลไม้มงคลพิเศษ, ชุดไหว้เทพเจ้าพิเศษ (ไฉ่ซิงเอี้ย), ชุดไหว้บรรพบุรุษใหญ่พิเศษ เพื่อการไหว้ขอพรที่สมบูรณ์ รับพลังได้ครบครันเฮงปังตลอดปี
เตรียมตรุษจีนแบบครบสูตรตั้งแต่วันจ่าย วันไหว้ ไปจนถึงวันเที่ยว กับแคมเปญ “THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2026” ที่ท็อปส์รวบรวมสินค้าและโซลูชันสำหรับเทศกาลไว้อย่างครบถ้วนในที่เดียว เพื่อให้ทุกการเตรียมพร้อมเต็มไปด้วยความเฮงและมั่งมีตลอดช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ท็อปส์ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ เดลี่ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการรวมถึงช่องทางออนไลน์