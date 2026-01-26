xs
xsm
sm
md
lg

ตำรวจออกหมายเรียก “โดม ปกรณ์ ลัม” สอบคดีคอมเมนต์ฉาว “จินนี่” ลูกสาว “คุณหญิงสุดารัตน์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ความคืบหน้ากรณีนักร้องหนุ่ม “โดม ปกรณ์ ลัม” เมนต์ใต้รูป “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ลูกสาว “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ในเชิง 18+ กลายเป็นข่าวฉาวกระฉ่อนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยโดมออกมายอมรับว่าทำไปเพราะกรึ่มๆ พร้อมบึ่งนำกระเช้าไปขอโทษคุณหญิงสุดารัตน์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่จินนี่ส่งทนายแจ้งความเอาผิดโดมในข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และฐานความผิดคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นลงในระบบคอมพิวเตอร์

ล่าสุดวันนี้ (26 ม.ค. 69) พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.สน.พหลโยธิน เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียก โดม เข้าพบแล้ว โดยอยู่ระหว่างการประสานโดมให้เข้าสอบปากคำ คาดว่าจะเข้าพบเจ้าหน้าที่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569






ตำรวจออกหมายเรียก “โดม ปกรณ์ ลัม” สอบคดีคอมเมนต์ฉาว “จินนี่” ลูกสาว “คุณหญิงสุดารัตน์”
ตำรวจออกหมายเรียก “โดม ปกรณ์ ลัม” สอบคดีคอมเมนต์ฉาว “จินนี่” ลูกสาว “คุณหญิงสุดารัตน์”
ตำรวจออกหมายเรียก “โดม ปกรณ์ ลัม” สอบคดีคอมเมนต์ฉาว “จินนี่” ลูกสาว “คุณหญิงสุดารัตน์”
กำลังโหลดความคิดเห็น