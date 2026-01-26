ตำรวจออกหมายเรียก “โดม ปกรณ์ ลัม” สอบคดีคอมเมนต์ฉาว “จินนี่” ลูกสาว “คุณหญิงสุดารัตน์”

ความคืบหน้ากรณีนักร้องหนุ่ม “โดม ปกรณ์ ลัม” เมนต์ใต้รูป “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ลูกสาว “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ในเชิง 18+ กลายเป็นข่าวฉาวกระฉ่อนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยโดมออกมายอมรับว่าทำไปเพราะกรึ่มๆ พร้อมบึ่งนำกระเช้าไปขอโทษคุณหญิงสุดารัตน์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่จินนี่ส่งทนายแจ้งความเอาผิดโดมในข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และฐานความผิดคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นลงในระบบคอมพิวเตอร์
ล่าสุดวันนี้ (26 ม.ค. 69) พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.สน.พหลโยธิน เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียก โดม เข้าพบแล้ว โดยอยู่ระหว่างการประสานโดมให้เข้าสอบปากคำ คาดว่าจะเข้าพบเจ้าหน้าที่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569