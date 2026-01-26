xs
บันเทิงมาก! “น้องโมเน่” สัมภาษณ์งาน กลายเป็นไวรัล อยากได้พ่อ 5 คน พ่อเกาะเมีย (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ขำน้ำตาไหลเลยทีเดียว หลังจากที่ “เม พรีมายา”และ “แซก” สามี ทำคลิปสัมภาษณ์งาน “น้องโมเน่” หนูน้อยวัย 2 ขวบ ยอดนักขายไลฟ์สด งานนี้ทุกการสัมภาษณ์กลายเป็นไวรัลที่เรียกเสียงฮา โดยเฉพาะหลายๆ คำตอบของหนูน้อยทำเอาฮาไม่ไหว ต้องบอกว่าในช่วงเครียดๆ ก็มีน้องโมเน่นี่แหละมาช่วยคลายเครียดให้ชาวโซเชียล 

พ่อแซก : พี่มอส พี่มายด์ ให้เงินเดือนเท่าไหร่

โมเน่ : 5

พ่อแซก : 500,000

โมเน่ : 5 บาท

แม่เมย์ : หนูอยากมีพ่อใหม่ไหม อยากได้กี่คน

โมเน่ : พ่อใหม่ 5 คน เอามาช่วยกันทำงาน

พ่อแซก : พ่อคนเก่าเป็นยังไง

โมเน่ : พ่ออยู่เกาะ

พ่อแซก : เกาะอะไรครับ

โมเน่ : เกาะเมีย!

พ่อแซก : เกาะลูกด้วยนะ

โมเน่ : จริง!


















