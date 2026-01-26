บันเทิงมาก! “น้องโมเน่” สัมภาษณ์งาน กลายเป็นไวรัล อยากได้พ่อ 5 คน พ่อเกาะเมีย (คลิป)

ขำน้ำตาไหลเลยทีเดียว หลังจากที่ “เม พรีมายา”และ “แซก” สามี ทำคลิปสัมภาษณ์งาน “น้องโมเน่” หนูน้อยวัย 2 ขวบ ยอดนักขายไลฟ์สด งานนี้ทุกการสัมภาษณ์กลายเป็นไวรัลที่เรียกเสียงฮา โดยเฉพาะหลายๆ คำตอบของหนูน้อยทำเอาฮาไม่ไหว ต้องบอกว่าในช่วงเครียดๆ ก็มีน้องโมเน่นี่แหละมาช่วยคลายเครียดให้ชาวโซเชียล
พ่อแซก : พี่มอส พี่มายด์ ให้เงินเดือนเท่าไหร่
โมเน่ : 5
พ่อแซก : 500,000
โมเน่ : 5 บาท
แม่เมย์ : หนูอยากมีพ่อใหม่ไหม อยากได้กี่คน
โมเน่ : พ่อใหม่ 5 คน เอามาช่วยกันทำงาน
พ่อแซก : พ่อคนเก่าเป็นยังไง
โมเน่ : พ่ออยู่เกาะ
พ่อแซก : เกาะอะไรครับ
โมเน่ : เกาะเมีย!
พ่อแซก : เกาะลูกด้วยนะ
โมเน่ : จริง!