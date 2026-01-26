“เพลง ชนม์ทิดา” ร้องไห้หนัก เผชิญภาวะใจพัง เมื่อความเศร้าปะทะ PMS

“เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” ลูกสาว “ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย” อัดคลิปร้องไห้อย่างหนักในสตอรี่ พร้อมเขียนข้อความแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับความเปราะบางทางอารมณ์ ที่ความเศร้าโศกเสียใจเจอกับอาการก่อนมีประจำเดือน เมื่อทั้งสองอย่างได้มาเจอกัน ทำให้สภาพจิตใจพังทลายลงได้ง่ายมาก แต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาหัวเราะได้ใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว
“What PMS & Grief Can Look Like”
(สภาพของอาการก่อนมีประจำเดือน และความเศร้าโศกเสียใจที่เป็นอยู่)
“This is an raw acceptance of PMS and grief—how our bodies and minds can break down, then get up and laugh again within 24 hours.”
(นี่คือการยอมรับตามความจริงของอาการ PMS และความเศร้า ว่าร่างกายและจิตใจของเราสามารถแตกสลายลงได้ แล้วก็กลับมาลุกขึ้นหัวเราะได้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง)
“As I've said before, grief is never linear, and when you add PMS and hormones... WOW. Grief can spiral.”
(อย่างที่เคยบอกไป ความเศร้าโศกไม่เคยเป็นเส้นตรง (มีขึ้นมีลง) และเมื่อบวกกับอาการ PMS และฮอร์โมนเข้าไปอีก... ว้าวเลย ความเศร้ามันสามารถดิ่งลงเหวได้เลย)
“I cried my eyes out for three days, and today I’m back to laughing again.”
(ฉันร้องไห้อย่างหนักมา 3 วันเต็มๆ และวันนี้ฉันก็กลับมาหัวเราะได้อีกครั้ง)
“Surround yourself with people who feel right. Be kind. Be kind to yourself and to others.”
(จงพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่ทำให้รู้สึกดี ใจดีเข้าไว้ ทั้งใจดีกับตัวเองและใจดีกับคนอื่นด้วยนะ)