“ก้อย อรัชพร” น้ำตาไหล แชร์โมเมนต์อยากมีลูก (คลิป)

ออกมาแชร์ความรู้สึกของตัวเองให้แฟนๆ ได้รู้ ว่าตอนนี้ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร”เริ่มมีความรู้สึกอยากมีลูก พร้อมเล่าสตอรี่ผ่านคลิป แคปชั่นว่า… “สิ่งที่ทำให้ก้อยอยากมีลูก” ในคลิปก้อย เล่าว่า….
“มันคือคำถามที่คนถามก้อยตลอด อยากมีลูกไหม ก็จะชอบบอกว่าแล้วแต่ อยู่ที่แฟนด้วย สามีด้วย แต่อยู่ดีๆ ก้อยตื่นมา สิ่งนึงคือก้อยอยากมีลูก เห็นแม่ตัวเองมั้ง เธอรู้ไหม… ฉันจะร้องไห้ คือไปเที่ยวกับแม่มาเมื่อวาน เขามีแก้วให้เขียน แบบเอาปากกามาเขียนแก้ว เอากลับมาทำที่บ้านได้ ก็เห็นแม่เขียน ไอ เลิฟ อะไรไม่รู้ แม่เขาก็เปิดดิก (พนานุกรม ไทย-อังกฤษ) เขาก็บอกว่าเขียนให้หน่อยได้ไหม รู้สึกว่าจะสะกดผิด ก็ถามเขาว่าเขาจะเขียนคำว่าอะไร เขาบอกเขาจะเขียนคำว่าลูกสาวเป็นภาษาอังกฤษ แก้วที่เขาเขียนคือเขาเขียนคำว่า I love daughter (น้ำตาไหล)
ฉันเกิดมาในชีวิตนึง มีคนนึงที่รักฉันมากขนาดนี้ ฉันรักเขามากขนาดนี้ รู้สึกว่าถ้าก้อยมีลูกมันคือความรู้สึกนึง…ที่มันไปต่อ ก็เลยอยู่ดีๆ อยากมีลูกขึ้นมาซะงั้น”
ด้านนักร้องดัง “ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ” ว่า… “การที่เราได้รักใครสักคนมากกว่าชีวิตตัวเอง มัน
เป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆ ครับ”
