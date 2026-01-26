ลูกสาว “เด๋อ ดอกสะเดา” แจงแล้ว พ่อป่วย หมดตัว “ปู กนกวรรณ” ทิ้งไหม?

หลังจากกลุ่มศิลปินตลกได้ออกมาจัดคอนเสิร์ตระดมเงินช่วยค่ารักษาและกายภาพบำบัดให้ “เด๋อ ดอกสะเดา” แต่กลับไร้เงาภรรยา “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” อีกทั้งคนดูแลเด๋อตอนนี้คือ “เปิ้ล ณภัทร สุขใจวสุ” ลูกสาวภรรยาเก่า ภายหลังคอนเสิร์ต ปู โพสต์ว่าหากไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น จะไม่รู้เลยว่ามีคนรักเราขนาดนี้ ขอบคุณทุกคนที่ได้พูดคุย ช่วยดึงเราออกมา ตอนนี้พร้อมยอมรับความจริง ถือว่าหมดบุญกันแค่นี้ …วันนี้ปูไปขอวีซ่า อยากไปหาลูกแล้ว ลูกคือโลกใบเดียวของปู พร้อมลั่นถ้าจะไป ขอไปพี่อ้อย พี่ฉอด ทำคนตั้งคำถามว่าปู-เด๋อ มีปัญหาครอบครัวหรือเปล่า
ล่าสุด รายการพุทธทอล์ก ได้สอบถามกับ “เปิ้ล ณภัทร” ลูกสาวถึงเรื่องนี้ เจ้าตัวเผยว่าเอาตรงๆ ไม่รู้เรื่องนี้ ต้องถามเขาเอง เปิ้ลก็ไม่ทราบ ไม่ได้เรียกว่าเลิกรา เพราะตอนแรกๆ เขาก็ยังมาอยู่ จริงๆ ในครอบครัวของพ่อ เปิ้ลก็แยกย้ายไปมีครอบครัว ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน ก็ไม่ทราบว่าที่ปูโพสต์หมายถึงอะไร ตอบไม่ได้จริงๆ เป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูก แต่เอาตรงๆ ถ้าถามว่าเลิกกันหรือยัง ยืนยันได้ว่าปูกับพ่อยังไม่ได้เลิกรากัน เพราะมี.ค.ปีที่แล้วที่พ่อป่วย ปูยังเดินทางมาดูแลพ่อตลอด
แต่ช่วงจัดคอนเสิร์ตที่ผ่านมา ปูไม่มา ก็ไม่ทราบสาเหตุ ที่ผ่านมาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ ไม่ใช่ว่าหมดตัว ป่วย ไม่มีงานแล้วทิ้งไหม อันนี้ไม่มีปัญหา และไม่เลิกกัน ส่วนเขามีปัญหากันภายในหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้จริงๆ
ตนทำหน้าที่แค่ในส่วนลูกเท่านั้น พ่อเป็นคนเงียบ ไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟัง จึงไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรในหัวหรือเปล่า ตอนนี้พ่อไม่ทราบข่าวโซเชียลของปูที่ออกมา จากนี้ดูแลสุขภาพพ่อก่อน เรื่องอื่นไม่ได้ใส่ใจหรือโฟกัสอะไร ตอบได้แค่ว่าที่ปูโพสต์ยังไม่เลิกกับพ่อ