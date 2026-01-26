แฉอีก! พิธีกรดัง คลั่งเด็กรุ่นลูก เอาใจเมียน้อย เช่าคอนโดเดือนละแสน ถอยรถเปิดประทุนป้ายแดง(นำเข้า) ให้

ดรามาร้อนแรง นอกจาก “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ตอนนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่ “พิธีกรดัง” หลังถูกแฉสนั่นถึงพฤติกรรมในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฟซบุ๊ก “อลิสา ปาลภัสสร” ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า
“จบ...ทนายดัง เตรียมใส่ใจเรื่องใหม่
#พิธีกรดัง
คร่าวๆ ตามนี้ ย้อนวีรกรรม อดีตมาถึงปัจจุบัน
1. เอาใจเมียน้อย น้อง ป. ยอมเป็นบ้านสอง มีข้อตกลงจะต้องไม่พูดถึง เรื่องครอบครัว และ ลูกสาว 2 คน ออกสื่อ แล้ว...บังหน้าใช้คำพูดเอาเท่ ถ้ารู้ว่าเป็นลูก จะไม่มีความเป็นส่วนตัวในสังคม ช่วงเวลาเดียวกัน ส่งเมียน้อยเรียน คอร์สเรียนอาหาร รวมปีละ 1 ล้าน สถาบัน เลอๆ เบลอๆ นี่แหละ เช่าคอนโดให้เมียน้อย เดือนละ 1 แสน ข้างๆ เซ็นทรัลชิดลม ถอยรถเปิดประทุนป้ายแดง(นำเข้า) เลขทะเบียน 2525 ปีเกิดน้อง ป. ไม่ให้ทำงาน เหตุผลกลัวโดน ผช.ในออฟฟิศจีบ ลูกเมียอยู่บ้าน ทาวน์เฮ้าท์มือสอง 1.6 ล้าน ย่านห้วยขวาง ให้ใช้รถอ้างรุ่นยอดนิยม ดูแลง่าย ฮอนด้าแจ๊ส
2. คลั่งเด็กรุ่นลูก ถ้า ม.ต้น จะคลั่งหนัก แต่..สร้างภาพเกลียดเด็ก
3. ปลอมลายเซ็นหัวหน้างาน เพิ่มตัวเลขในบิล ล้างอัดรูป ส่งงานข่าว PR ของ บริษัทฯ
4. ชอบยืนเยี่ยว ในลานจอดรถทุกที่ไปทำงาน โดยเฉพาะ ลานจอดรถ ตึกทำงานย่าน อโศก จอดชั้นไหน เยี่ยวชั้นนั้น
5. กิจกรรมประจำวัน บังหน้าชวน นศ.ฝึกงาน ผญ. ดูดบุหรี่ ทางบันไดหนีไฟ พยามสร้าง ‘ไมตรีจิต’ สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง คนไหนไม่สำเร็จ ใช้งานเยี่ยงทาส พูดแทนตัว มึงกู หรือ กิจกรรมเบาะหลังรถ กับ Fc. ที่ไม่ใช่เสียง แค่จูบปาก
#ใครอ่าาาาา”
ทำชาวเน็ตเข้าไปเมนต์สนั่น อยากใส่ใจ หมายถึงใครกันแน่?