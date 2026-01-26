BTS ทุบสถิติอีกครั้ง พรีออเดอร์อัลบั้ม “ARIRANG” ทะลุ 4 ล้าน ก่อนคัมแบ็กครบวง

กระแสคัมแบ็กแรงเกินต้าน เมื่อยอดพรีออเดอร์อัลบั้มใหม่พุ่งทำลายสถิติภายในสัปดาห์เดียว ตอกย้ำพลังแฟนคลับระดับโลกก่อนเวิลด์ทัวร์ใหญ่
BTS สร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งก่อนการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการ เมื่อยอดพรีออเดอร์อัลบั้มเต็มชุดที่ 5 “ARIRANG” ทะลุ 4.06 ล้านชุด ภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว นับตั้งแต่เปิดพรีออเดอร์เมื่อวันที่ 16 มกราคม ตามการยืนยันของผู้จัดจำหน่าย YG Plus ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าสถิติอัลบั้มขายดีที่สุดก่อนหน้าอย่าง MAP OF THE SOUL: 7 ที่ทำพรีออเดอร์สัปดาห์แรกไว้ 3.42 ล้านชุดในปี 2020 และมียอดขายรวมเกิน 5 ล้านชุดในเวลาต่อมา
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนกระแสความตื่นเต้นอย่างล้นหลามต่อการคัมแบ็กครบวงครั้งแรกในรอบประมาณ 3 ปี 9 เดือน โดยแพลตฟอร์ม Spotify รายงานว่า “ARIRANG” มียอดพรีเซฟแตะ 1 ล้านภายใน 2 วัน และเพิ่มเป็นกว่า 2 ล้านในวันที่ 4 จนถูกจับตามองว่าอาจท้าชิงสถิติราว 6 ล้านพรีเซฟของอัลบั้ม The Life of a Showgirl ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ขณะเดียวกัน Weverse ก็พบว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า หลังประกาศอัลบั้มและเวิลด์ทัวร์
สำหรับกิจกรรมเปิดตัว BTS เตรียมจัดไลฟ์อีเวนต์พิเศษในวันที่ 21 มีนาคม ณ จัตุรัสกวางฮวามุน กรุงโซล คาดดึงแฟนราว 100,000 คน นับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินรายเดียวในพื้นที่แลนด์มาร์กแห่งนี้ หลังผ่านการประเมินความปลอดภัยจากทางการกรุงโซล พร้อมมาตรการจัดการฝูงชนและการจราจร ขณะเดียวกัน กรมมรดกเกาหลีได้อนุมัติการถ่ายทำล่วงหน้าในพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ อาทิ พระราชวังคยองบกกุง ประตูกวางฮวามุน และบริเวณโดยรอบ โดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก
HYBE ยังเตรียมถ่ายทอดสดการปรากฏตัวของ BTS จากพระราชวังคยองบกกุงสู่เวทีกวางฮวามุนผ่านแพลตฟอร์ม OTT ไปยังกว่า 190 ประเทศ คาดผู้ชมรวมราว 300 ล้านคน และผู้ชมไลฟ์ประมาณ 50 ล้านคน พร้อมกันนี้ วงยังเตรียมเปิดฉากเวิลด์ทัวร์ “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” ระหว่างวันที่ 9, 11 และ 12 เมษายน ที่โกยางสเตเดียม ประเทศเกาหลีใต้ รวมผู้ชมราว 80,000 คน ก่อนเดินสายโตเกียวโดม อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ และเอเชีย รวม 81 รอบ 34 เมือง มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เค-ป๊อป และยังเป็นศิลปินรายที่สองต่อจาก Coldplay ที่ได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยว ณ สนามสแตนฟอร์ด สเตเดียมอีกด้วย