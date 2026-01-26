"เฉินหลง" ส่งดอกไม้ให้ BLACKPINK ก่อนคอนเสิร์ต

ดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรจากตำนานหนังแอ็กชัน กลายเป็นไวรัล เติมความพิเศษให้คอนเสิร์ตฮ่องกงของเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก
เฉินหลง นักแสดงระดับตำนาน สร้างรอยยิ้มให้แฟนเพลงทั่วโลก เมื่อส่งช่อดอกไม้พร้อมการ์ดเขียนด้วยลายมือให้กับ BLACKPINK เพื่ออวยพรและให้กำลังใจก่อนการแสดงในเวิลด์ทัวร์ “Deadline” ที่ฮ่องกง โดย ลิซ่า ได้โพสต์ภาพช่อดอกไม้และข้อความสุดน่ารักลงบน Instagram Story จนกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว สร้างความประทับใจให้เหล่า BLINK เป็นอย่างมาก
คอนเสิร์ต “Deadline World Tour” ที่ฮ่องกงเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับการแสดง 3 รอบ ณ ไคตัก เมน สเตเดียม โดยโชว์แรกเมื่อค่ำคืนวันเสาร์เต็มไปด้วยไฮไลต์ ทั้งบทสนทนาภาษากวางตุ้งของ โรเซ่ และบรรยากาศสุดคึกคักจากแฟนเพลงทั่วสนาม สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือช่อดอกเยอบีร่าดอกแดงสดจากเฉินหลง พร้อมการ์ดข้อความว่า “To BLACKPINK, Welcome to Hong Kong! Good Show! With Love, Jackie Chan” ซึ่งสะท้อนมิตรภาพและการให้เกียรติระหว่างตำนานแห่งวงการภาพยนตร์กับเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก
ด้านแฟนๆ แห่แสดงความเห็นชื่นชมบนโซเชียล มีทั้งข้อความว่าเป็น “เกียรติอย่างยิ่ง” ที่ได้รับดอกไม้จากเฉินหลง และยกให้โมเมนต์นี้เป็นภาพจำอันไอคอนิกของคอนเสิร์ตฮ่องกง ขณะเดียวกัน BLACKPINK ก็กลับมาสร้างสถิติอีกครั้ง เมื่อมินิอัลบั้ม “DEADLINE” ขายหมดเกลี้ยงทั้ง 4 เวอร์ชันในช่วงพรีเซลส์ภายในเวลาเพียง 25 นาที อัลบั้มใหม่นี้มีทั้งหมด 5 เพลง รวม “Jump” ที่ปล่อยไปเมื่อปีก่อน ส่วนรายละเอียดเพลงอื่นๆ ยังเก็บเป็นความลับ ทำให้แฟนๆ ยิ่งตั้งตารอการคัมแบ็กของราชินีเค-ป๊อปอย่างใจจดใจจ่อ