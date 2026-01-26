"แอมเบอร์ เฮิร์ด" พูดถึงคดี "จอห์นนี เดปป์" แบบไม่อ้อมค้อม เผยเหตุผลที่เลือกเงียบและไม่อยากพูดอีกต่อไป

นักแสดงสาวพูดตรงในสารคดี Silenced ชี้ผลกระทบจากการต่อสู้ทางกฎหมาย และตั้งคำถามถึงระบบอำนาจที่กดทับผู้หญิงที่ลุกขึ้นพูด
แอมเบอร์ เฮิร์ด นักแสดงวัย 39 ปี ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาเป็นครั้งไม่บ่อยนักเกี่ยวกับการต่อสู้ทางกฎหมายกับอดีตสามี จอห์นนี เดปป์ ในสารคดีเรื่อง Silenced ซึ่งฉายรอบปฐมทัศน์ในงาน Sundance Film Festival เมื่อวันที่ 24 มกราคม โดยเฮิร์ดกล่าวว่าเธอไม่ต้องการเล่าเรื่องของตัวเองอีกต่อไป เพราะรู้สึกว่าสูญเสียความสามารถในการ “พูด” ไปแล้ว พร้อมสะท้อนว่าการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทเป็นเครื่องมือเล่นงานผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง คือประเด็นหลักของสารคดี ไม่ใช่ตัวเธอเพียงคนเดียว
เฮิร์ดให้สัมภาษณ์กับผู้กำกับ เซลินา ไมลส์ ถึงผลกระทบหลังคดีความอันโด่งดัง โดยระบุว่าในช่วงหนึ่งของคดี เธอเคยคิดว่าการออกมาพูดกับสื่อจะช่วยทำให้ความจริงชัดเจนขึ้น แต่กลับไม่คาดคิดว่าผลลัพธ์จะเลวร้ายลงมากสำหรับผู้หญิงที่เลือก “ใช้เสียงของตัวเอง” ขณะที่สารคดียังนำเสนอกรณีของนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เจนนิเฟอร์ โรบินสัน ผู้เคยร่วมงานกับเฮิร์ดในคดีที่เดปป์ฟ้องหนังสือพิมพ์ The Sun รวมถึงเรื่องราวของผู้หญิงอีกหลายประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้หญิงลุกขึ้นพูด ระบบอำนาจมักพยายามลดทอนความน่าเชื่อถือและลงโทษพวกเธอ
นักแสดงสาวยอมรับว่าแรงใจของเธอมาจากการเห็นผู้หญิงคนอื่นกล้าเผชิญหน้าความไม่เท่าเทียม พร้อมกล่าวถึงลูกๆ ทั้งสามคน ฝาแฝด โอเชียน และแอกเนส รวมถึงลูกสาว อูนาห์ เพจ ว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอยังเชื่อว่าโลกใบนี้สามารถดีขึ้นได้ ย้อนกลับไปในปี 2016 เฮิร์ดและเดปป์หย่าร้างกัน โดยเธอขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากข้อกล่าวหาใช้ความรุนแรง ก่อนทั้งคู่ตกลงยุติการหย่าด้วยเงิน 7 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ในปี 2019 เดปป์ฟ้องเฮิร์ดฐานหมิ่นประมาทจากบทความที่เธอเขียนลงใน The Washington Post ขณะที่คดีในสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2020 ศาลตัดสินให้ The Sun ชนะ โดยเห็นว่าข้อกล่าวหา “ทำร้ายภรรยา” มีมูลความจริง ต่อมาในการพิจารณาคดีที่สหรัฐฯ ปี 2022 คณะลูกขุนตัดสินว่าเฮิร์ดมีความผิดหมิ่นประมาท 3 กระทง ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 10.35 ล้านดอลลาร์ ส่วนเดปป์ต้องจ่าย 2 ล้านดอลลาร์จากคำฟ้องแย้งหนึ่งกระทง ก่อนทั้งสองฝ่ายจะตกลงยุติคดีด้วยการที่เฮิร์ดจ่าย 1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเดปป์นำไปบริจาคให้การกุศลในเวลาต่อมา