สิงห์ปาร์ค เชียงราย ชวนชม “โขนกลางแปลง” อลังการชุดใหญ่ ใกล้ชิดคนดู 13–14 ก.พ. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การแสดง “โขนกลางแปลง” มรดกไทยอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์สำคัญของงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติฯ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเป็นการแสดงโขนกลางแปลงชุดใหญ่ ใกล้ชิดผู้ชม โดยปีนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวรามเกียรติ์ ชุด “มังกรกัณฐ์ชาญศักดา เกสรทมาลามหามิตร” จากกลุ่มศิลปินวังหน้า ร่วมกับเยาวชนในจังหวัดเชียงรายกว่า 200 ชีวิต ถือเป็นการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าสู่คนรุ่นใหม่ ตระการตากับท่วงท่าการแสดง เครื่องแต่งกายวิจิตรงดงาม และดนตรีไทย ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันงดงามกลางขุนเขา พร้อมเทคนิคแสง สี เสียงร่วมสมัย โดยกำหนดการแสดงจำนวน 2 วัน ในวันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00–19.15 น. บริเวณริมทะเลสาบ สิงห์ปาร์ค เชียงราย


อาจารย์สุรเชษฐ์ เฟื่องฟู อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโขนละคร กรมศิลปากร และประธานกลุ่มศิลปินวังหน้า ผู้ประพันธ์บทและกำกับการแสดง กล่าวว่า "การแสดงโขนกลางแปลงในเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ซึ่งเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เน้นย้ำถึงความตั้งใจในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยากให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พร้อมทั้งส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมสืบสานและฝึกฝนศิลปะการแสดงไปพร้อมกับครูโขนมืออาชีพ เพื่อเป็นรากฐานในการรักษาเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป สำหรับการแสดงในปีนี้ในตอน “มังกรกัณฐ์ชาญศักดา เกสรทมาลามหามิตร” ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าแม้มหากาพย์เรื่องราวของทศกัณฐ์จะถูกเล่าขานมาอย่างยาวนาน แต่ก็ยังคงมีแง่มุมที่น่าติดตามและเรื่องราวอันเข้มข้นอีกมากมายที่พร้อมจะนำมาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อถูกนำมารังสรรค์ผ่านโขนกลางแปลงท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของขุนเขา เสริมด้วยความตระการตาของบอลลูนหลากสีสันและระบบแสง สี เสียง ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ควรพลาดชม"


นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมชมความงามบอลลูนหลากสีสันกว่า 30 ลูก จาก 13 ประเทศ และกิจกรรมต่างๆ ในงาน “Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2025” อาทิ กิจกรรมบอลลูนเลิฟ-บอกรักบนฟ้าของ 14 คู่รัก การแสดงโชว์บอลลูน แสง สี เสียงจัดเต็ม กิจกรรมการแข่งขันบอลลูนนานาชาติ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอด 5 วัน 5 คืน รวมถึงความพิเศษอื่นๆ เช่น โซนเด็กและกิจกรรม Workshop บูธอาหารและสินค้าจากชุมชนในท้องถิ่น และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดให้บริการ อาทิ ฟาร์มทัวร์ ชมความสวยงามของดอกไม้ วิวไร่ชา, สกู๊ตเตอร์, จักรยาน, กิจกรรมแอดเวนเจอร์ ATV บนเส้นทางธรรมชาติ, Zip line ชมวิวมุมสูงได้ 360 องศาตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.พ.นี้ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย


ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมหลากหลาย อาทิ โซนเด็กและกิจกรรม Workshop บูธอาหารท้องถิ่น โซน Workshop บอลลูน รวมถึงกิจกรรมแอดเวนเจอร์ เช่น Zipline ชมวิวมุมสูง, ขับ ATV และฟาร์มทัวร์ชมไร่ชา เพิ่มสีสันให้การท่องเที่ยวตลอดทั้งงานนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเลือกซื้อบัตรได้หลายประเภท โดยบัตร Super Early Bird (5 Day Pass) จำหน่ายในราคา 999 บาท (เปิดจำหน่าย 24 - 31 ม.ค.) บัตร Super Early Bird (1 Day Pass) ราคา 280 บาท (จำหน่าย 24 - 31 ม.ค.) บัตรราคาปกติ Regular 350 บาท (จำหน่าย 1 - 15 ก.พ.) และบัตร VIP ราคา 4,000 บาทต่อวัน ซึ่งจำกัดเพียง 240 โต๊ะต่อวันเท่านั้น (จำหน่าย27 ม.ค. - 15 ก.พ.) พิเศษสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร สามารถเข้าชมงานได้ฟรี สามารถจองบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ Eventpass หรือซื้อบัตรออฟไลน์ได้ที่ร้านค้าหน้าไร่และร้านค้าบ้านแดง สิงห์ปาร์ค เชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook : Singha Park Chiang Rai





