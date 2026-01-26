โปสเตอร์หลัก “สแคร์รั่วมูฟวี่ ล้อหนังดัง ยำหนังจี้” ทวีความป่วน ดึง “แคทรียา อิงลิช-ติช่า-ต็อก ศุภกรณ์” ร่วมขบวนการรั่ว

“เธอทีน สตูดิโอ” ทำวงการหนัง 100 ล้านต้องสั่นสะเทือน! เมื่อ คุณคุ้ย-ทวีวัฒน์ วันทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธอทีน สตูดิโอ จำกัด สาดไอเดียสุดปัง นำหนังดังที่ทำรายได้ 100 ล้านบาท มายำและอำอย่างสุดขั้วกับภาพยนตร์ “สแคร์รั่วมูฟวี่ ล้อหนังดัง ยำหนังจี้” หนังตลกล้อเลียน/ คอมเมดี้/ เฮอร์เรอร์ ผ่านฝีมือผู้กำกับ จง-บรรจง สินธนมงคลกุล โดยได้ตัวแม่ด้านการแสดงอย่าง กิ๊ก-สุวัจนี พานิชชีวะ และคู่พระ-นาง จ็อบ-ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต, ยิหวา-ปรียากานต์ ใจกันทะ นำทีมสร้างสีสันถ่ายทอดเรื่องราวของภาพยนตร์
หลังก่อนหน้านี้เปิดหน้านักแสดงร่วมชุดแรกไปในตัวอย่างอย่างแรก ได้แก่ แพรวา-ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, ปู ยะสะกะ ไชยสร, ฟางโกะ-ฉัตรกมล สุขเกษม และ แพนด้า-จิดาภา แช่มช้อย กระแสตอบรับดีเกินคาด ล่าสุดถึงคิวปล่อยโปสเตอร์หลัก ซึ่งนอกจากจะมีทีมนักแสดงนำอย่าง กิ๊ก-สุวัจนี, จ็อบ-ธัชพล และ ยิหวา-ปรียากานต์ แล้ว ยังเผยโฉมหน้านักแสดงร่วมชุด 2 ที่จะมาร่วมขบวนการรั่วครั้งใหญ่เพิ่มเติม ได้แก่ แคทรียา อิชลิช, ติช่า-กันติชา ชุมมะ, ต็อก-ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, เบียร์ Buff Talk, อาร์ม โอฮาน่า, ต็อบ-สหัสชัย ชุมรุม และ อาร์ต-ศิลป์ รุจิรวนิช
ติดตามชมตัวอย่างแรก “สแคร์รั่วมูฟวี่ ล้อหนังดัง ยำหนังจี้” ได้ทาง https://youtu.be/o8eD2thxego และเตรียมรั่วทั่วไทย ไปกับ “สแคร์รั่วมูฟวี่ ล้อหนังดัง ยำหนังจี้” วันที่ 19 มีนาคม 2569 ในโรงภาพยนตร์
#สแคร์รั่วมูฟวี่ล้อหนังดังยำหนังจี้ #ScarierMovie
#13Studio #ThirteenStudio