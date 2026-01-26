“เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ประเดิมปีม้าทองสุดเดือด ส่งปีศาจในตำนาน “Omuade” อาละวาด 22 ม.ค.นี้

“เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ร่วมกับ “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” จัดงานรอบกาล่าพรีเมียร์ ส่งปีศาจในตำนาน “โยไค” กับภาพยนตร์ “Omukade...โอมุคาเดะ” อาละวาดปีม้าทอง ณ ลานอินฟินิซิตี้ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ที่จะพาคุณไปสัมผัสความน่าสะพรึงของปีศาจตะขาบยักษ์ โดยฝีมือของ 2 ผู้กำกับ เพื่อน-ภาคภูมิ วงศ์จินดา และ เต้ย-ชาลิต ไกรเลิศมงคล จาก Fatcat Studios นำแสดงโดย ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร, นักแสดงชาวพม่ามากฝีมือ เดาง์, นักฮ็อกกี้ทีมชาติไทยลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ฮิเดกิ นากายาม่า ร่วมด้วย อินฟลูเอนเซอร์ญี่ปุ่นชื่อดัง เรียวตะ มอยส์เจอร์ และ ปู-ยะสะกะ ไชยสร
เปิดฉากด้วยพิธีกรอารมณ์ดี ยู-กตัญญู สว่างศรี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ ก่อนกล่าวเชิญผู้กำกับ เพื่อน-ภาคภูมิ และ เต้ย-ชาลิต และทีมนักแสดงจะขึ้นพูดคุยบนเวที ถ่ายทอดถึงประสบการณ์และความท้าทายในการทำงานเรื่องนี้ ปิดท้ายด้วยการเรียนเชิญ คุณแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณกนกวรรณ วัชระ ผู้บริหารบริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด, คุณชัยวัฒน์ มิ่งไม้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฉายแสง แอด. เวนเจอร์ จำกัด, คุณวิชัย กุลธวัชชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำกัด, คุณปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ คุณจริมา ทองสวัสดิ์ อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ๑ พร้อมผู้กำกับและนักแสดง ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และก่อนจะไปชมภาพยนตร์ นางเอกสาว แทน-ดวงแก้ว หอบดอกไม้มาแสดงความยินดีกับคู่จิ้น ญดา-นริลญา ขณะที่ ลุค อิชิกาวะ ก็มาส่งแรงเชียร์เพื่อนร่วมแก๊ง อย่าง ฮิเดกิ และ เรียวตะ ด้วย
“Omukade” เล่าถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างความสูญเสียและเผาผลาญผู้คนอย่างมอดไหม้ แต่ขณะเดียวกันยังปลุกชีพสัตว์ร้ายในตำนาน ที่พร้อมจะทำลายผู้รุกราน ถึงคราวที่ศัตรูที่ห้ำหั่นกันในสมรภูมิต้องหันหน้าจับมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดจากสัตว์ร้ายอย่าง “โอมุกคาเดะ”
ติดตามชมการปะทะระหว่าง “มนุษย์” และ “สัตว์ประหลาดในตำนาน” ได้ใน “Omukade” วันที่ 22 ม.ค.นี้ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณ