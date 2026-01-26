“พีท วสุธร” จัดงานฉลองครบรอบ 29 ขวบ ธีมรุ่นพี่สุดอบอุ่นกับงาน PROJECT : PEATCHY DAY

จัดงานฉลองวันเกิดกับแฟนคลับมาทุกปี มีทั้งธีมทำบุญ ธีมเก๋ๆแบบงานวัด โดยปีนี้นักแสดงหนุ่มหล่อ “พีท วสุธร ชัยจินดา” เลือกจัดงานฉลองวันเกิดใน Theme ย้อนวัยใส่ชุดนักศึกษาเป็นรุ่นพี่จัดกิจกรรมความสนุกต้อนรับน้องๆ เฟรชชี่แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ เฉพาะผู้มีบัตรเข้าร่วมงานเท่านั้น กับงานที่ชื่อว่า “PROJECT : PEATCHY DAY” ซึ่งในงานเพื่อนร่วมค่ายมาร่วมช่วยเติมความสนุก และเสียงหัวเราะด้วย อาทิ บอส ชัยกลม, โนอึล ณัฐรัชต์ และ ฟอร์ด ฐิติพงศ์ ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นโดย “Cusp entertainment” (คัสพ์ เอนเตอร์เทนเมนต์) ณ Beat Active, Bitec Bangna
เปิดงานมาด้วยช่วงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หนุ่มพีทขึ้นเวทีโชว์สองเพลงรวด “Baby” และ “191” ต่อด้วยการกล่าวต้อนรับเหล่าเฟรชชี่ทุกคนเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้นเข้าสู่ช่วง PEATCHY DAY โชว์ต่อเนื่องด้วยเพลงโจ๊ะๆ อย่าง “รักน้องปี1” และเพลง “นาฬิกา” จากนั้นพิธีกรขึ้นเวทีมาชวนพูดคุยถึงการเลือกธีมงานในครั้งนี้ จากนั้นเข้าสู่ช่วงที่สามรอบกองไฟพร้อมโชว์เพลง “Only You” และเพลง “Never say” กับหนุ่ม “ฟอร์ด” จบโชว์ร่วมพูดคุยกับฟอร์ดถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมในงานนี้ จากนั้นเสียงกรี๊ดดังสนั่นขึ้นอีกครั้ง เมื่อ 2 หนุ่ม “บอส - โนอึล” ขึ้นมาเติมความอบอุ่นให้กับเวที โดยทั้งสี่หนุ่มโชว์ร่วมกันในเพลง “Love in the air”, เพลง “ไม่กล้าฝัน” และเพลง “ผิงไฟ” ต่อจากนั้นเข้าสู่ช่วง PEATCHY NIGHT หนุ่มพีทโชว์เดี่ยวในเพลง “最炫民族 风 The Hottest Ethnic Style”, เพลง “ดาวมหาลัย”, เพลง “บ่กล้าบอกครู (แต่หนูกล้าบอกอ้าย)”, เพลง “ไม่บอกเธอ” และเพลง “เล่นของสูง” เสร็จจากโชว์หนุ่มพีทกล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณแฟนๆ ที่คอยมอบความรักให้กันเสมอมา ปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรซ์พิเศษกับเพลง “ยิ่งบ่นยิ่งรัก” โปรดิวเซอร์โดย “คุณอมรสุดา กาญจนภี”, คำร้องโดย “คุณจิรายุส สุขเกษม”, ทำนองโดย “คุณอมรสุดา กาญจนภี” และเรียบเรียงโดย “คุณบี อีทีซี” (โสตถินันท์ ไชยลังการณ์) ซิงเกิลเดี่ยวล่าสุดของหนุ่มพีทที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน โดยพีทตั้งใจมาร้องให้กับแฟนๆ ได้ฟังกันแบบ Exclusive ในงานนี้เป็นงานแรก เรียกได้ว่าทำเอาทุกคนที่มาร่วมงานยิ้มตามมีความสุข อิ่มความรักกลับบ้านไปตามๆกัน
#PEATCHYDAY
#Peatwasu #CaptainPeat #BabyFeat