“MIKE” เฉิดฉายกลางปารีส ตอกย้ำไอคอนแฟชั่นเอเชีย!! ใน Paris Fashion Week 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หล่อเท่!! โดดเด่น สะกดทุกสายตา สำหรับหนุ่มฮอต “MIKE” ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล ล่าสุดได้บินลัดฟ้าสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมชมแฟชั่นระดับโลกในงาน “Paris Fashion Week” คอลเลกชัน AUTUMN / WINTER 2026 ในฐานะตัวแทนนักแสดงจากประเทศจีน แจกออร่าสุดปัง พร้อมกระทบไหล่คนดัง Chris Brown และ Norman Reedus จนเรียกเสียงชัตเตอร์รัวๆ จากช่างภาพต่างประเทศอย่างล้นหลามกับการปรากฏตัวในครั้งนี้ หนุ่มไมค์ร่วมนั่ง front row ชมโชว์จากสามแบรนด์ดัง ทั้ง AMIRI แบรนด์แฟชั่นสัญชาติอเมริกัน ที่หนุ่มไมค์มาในชุดสูทเข้าเซ็ตลายขวางเข้ารูป แอนิมอลปริ้น เพิ่มความโดดเด่นด้วยกระเป๋าคลัตช์หนังสีดำสุดเก๋ ผสมผสานความหรูหรากับความเท่อย่างมีเอกลักษณ์ ต่อด้วยแบรนด์ DVN ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในลุคสวมโค้ตโอเวอร์ไซส์ลายขาวดำ สะดุดตา สร้างความโดดเด่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ปรากฏตัว และแบรนด์แฟชั่นสัญชาติจีน FENG CHEN WANG ในลุคยีนส์สุดเท่ ซึ่งถือเป็นคีย์หลักของคอลเลกชันนี้ กับเทคนิคผ้ายีนส์สุดพิเศษที่ทอด้วยมือ ผสานดีไซน์ร่วมสมัยออกมาอย่างลงตัว สะท้อนตัวตนของแบรนด์และสไตล์ของไมค์ได้อย่างชัดเจน

ซึ่งไมค์ พิรัชต์ ถือเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศจีนที่ได้ไปเฉิดฉายในงานแฟชั่นระดับโลกของทั้งสามแบรนด์ ไม่ใช่แค่เพียงเสื้อผ้าที่สวมใส่จะหล่อเนี้ยบ สะกดทุกสายตา นับเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญของไมค์ในฐานะ นักแสดงจากประเทศจีนเพียงหนึ่งเดียว และยังเป็นไอคอนแฟชั่นระดับนานาชาติ ที่ไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนของโลกก็เปล่งประกายไม่แพ้ใคร!!

#amiri #driesvannoten #dvn #fengchenwang
#MikeAngeloxPFW2026 #m1keangelo #ไมค์พิรัชต์









