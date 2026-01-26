คู่รักตัวอย่าง “บอย–เจี๊ยบ” พรั่งพรูความในใจถึงกันในวันครบรอบแต่งงาน 21 ปี

นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของคู่รักที่ผ่านเรื่องราวทั้งสุขและทุกข์มาด้วยกันอย่างแท้จริง สำหรับคู่รักนักสู้ “บอย อนุวัฒน์” หรือ บอย พีซเมคเกอร์ และภรรยาคนสวย “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ที่เข้าพิธีวิวาห์หวานเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 หลังจากคบหาดูใจกันมาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันทั้งคู่ครองรักกันเข้าสู่ปีที่ 21 ปีแล้ว
แม้จะผ่านบททดสอบชีวิตมามากมาย แต่ความรักและความเข้าใจของทั้งคู่กลับยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆ แถมยังมีโมเมนต์น่ารักๆ มาเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้อมยิ้มกันอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นคู่รักสายใจบุญ ที่ร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับคำชื่นชมจากแฟนคลับและชาวโซเชียลอยู่เสมอ
ล่าสุดในวันครบรอบแต่งงาน บอย ได้โพสต์ภาพคู่สุดอบอุ่นกับภรรยาคนสวยผ่านโซเชียล พร้อมข้อความหวานซึ้งที่อ่านแล้วทำเอาหลายคนยิ้มตาม โดยบอยเขียนแคปชั่นว่า
https://www.facebook.com/share/p/1DkK5Ym5w4/?mibextid=wwXIfr
“Happy Anniversary 💕👫💕 เจี๊ยบ พิจิตตรา ของแทร่ Yesterday, today, tomorrow, and always ”
ด้านของเจี๊ยบก็ได้รีโพสต์พร้อมส่งข้อความหวานๆกลับแบบนี้ “ Happy anniversary ka 👫💗💗 Boy Peacemaker
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่พิสูจน์ให้เห็นว่า “ความรักที่เติบโตไปพร้อมกัน” ยังมีอยู่จริง และยังคงหวานละมุนไม่เปลี่ยน แม้เวลาจะผ่านไปกี่ปี