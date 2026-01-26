ยิ่งใหญ่ทุกมิติ ! ช่อง 7HD เปิด Line Up สุดพรีเมียม “7HD X-PERIENCE” นักแสดง ผู้ผลิตแน่นงาน เซอร์ไพรส์เปิดตัวนางเอก “มุก วรนิษฐ์” และผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ “แชมป์ ศรัณภัสร์”

ช่อง 7HD เปิดศักราชใหม่สุดอลังการ จัดงาน “7HD X-PERIENCE” รวมพลังคอนเทนต์พรีเมียมครบทุกหมวด ทั้งละคร ซีรีส์ รายการ ข่าว กีฬา พร้อมเซอร์ไพรส์ เปิดตัวนางเอกใหม่ มุก-วรนิษฐ์ คู่ ยูโร ยศวรรธน์ และผู้ประกาศข่าวคนใหม่ แชมป์-ศรัณภัสร์ เสริมทัพทีมข่าว
เปิดศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ช่อง 7HD โดย คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ตอกย้ำความเป็นสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ จัดงาน “7HD X-PERIENCE: ULTIMATE CONTENT, ULTIMATE FUN” เปิดตัว Line Up คอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครอบคลุมทุกหมวด ทั้งละคร ซีรีส์ รายการ ข่าว และกีฬาพร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษมากมาย ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และคึกคักจากลูกค้า เอเจนซี่ นักแสดง ผู้ประกาศข่าว รวมทั้งพันธมิตรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ณัฐวัฒน์ อริยวรารมย์ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด, คุณไบรอัน แอล มาร์การ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์, คุณลาวัลย์ กันชาติ คุณจำนรรค์ ศิริตัน ผู้บริหารบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด, คุณจิติณัฐ อัษฎามงคลประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย, คุณพรพิมล มั่นฤทัย ผู้ผลิตโคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป, คุณพิเชษฐ ศรีราชา ผู้ผลิตโกลด์ ซี.พี. จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, คุณกีต้าร์-ศิริพิชญ์ วิมลโนช ผู้ผลิตค่ายมากกว่าฝัน, คุณรติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์ผู้บริหารจูเวไนล์, คุณฬอน-คณวัชร สังวริบุตร ตัวแทนผู้ผลิตสามเศียร ดาราวิดีโอ และผู้ผลิตค่ายไอรอนสตูดิโอ, คุณเอก รังสิโรจน์, คุณศรันฉัตร์ มิตรชัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับรวมตัวมาเชียร์นักแสดงขวัญใจกันแน่นงาน
เปิดเวทีด้วย 2 พิธีกรอารมณ์ดี นิวหนวด-ธนิศ แก้วนาคและแอดเต้-พัชร สมสกุล และโชว์ไฮไลต์เด็ดละคร 7HD หลากรสชาติที่พร้อมเสิร์ฟผู้ชม ก่อนเข้าสู่การแสดงโชว์สุดพิเศษ เปิดด้วยซีนแอ็กชันจาก 7 พระเอกซีรีส์ 7 ประจัญบาน นำโดย เป้ อารักษ์, บิว ณัฐพล, แชป วรากร, โหน ธนากร, โอ๊ต ชาคริต, แทน บุรันช์รัตน์, กาย กันตเมศฐ์ จบโชว์เด็ดด้วยการพูดคุยกับ โอริเวอร์ บีเวอร์ จาก 9บีเวอร์ ฟิล์มส์ ที่การันตีความมัน พร้อมลงจอให้ได้ชมตอนแรก 5 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 19.00 น. นอกจากนี้ยังมีละครหลังข่าวที่พร้อมให้ติดตาม “กุหลาบเล่นไฟ” จากมีเดีย สตูดิโอ นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร, ปูเป้ เกศรินทร์, พิ้งค์พลอย ปภาวดี, จีน เฌอตินท์นารา ออกอากาศทุกจันทร์-อังคาร เริ่ม 9 กุมภาพันธ์ และ “ลางปริศนา” จากดาราวิดีโอ นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร และ กานต์ ณัฐชา ออกอากาศทุกพุธ-พฤหัสบดี เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ รวมถึงละครก่อนข่าว “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” จากค่ายมากกว่าฝันนำแสดงโดย บอม-พงศกร และ จีน-เฌอตินท์นารา เริ่มจันทร์ที่ 26 มกราคม เวลา 19.00 น.
ต่อเนื่องด้วยโชว์ “บ้านนางรำ” จากนักแสดง ภูมิ เกียรติภูมิ, แอนน่า กลึคส์, แพม สุชานุช และ บิ๊กเอ็ม สุเมธา จาก ปภัสรา โปรดักชั่น โดยผู้ผลิต กบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ และมาถึงละคร “แหวนรักข้ามเวลา” จาก มีเดียสตูดิโอ พูดคุยกับนักแสดง ยูโร ยศวรรธน์, บิว ณัฐพล, ชิงชิง คริษฐา, ดรีม ปุณณฤกษ์ พร้อมเปิดตัวนางเอกใหม่ที่หลายคนจับตา มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ กับการร่วมงานครั้งแรกที่ช่อง 7HD ต่อด้วยโชว์จากนักร้องเสียงคุณภาพ โรส ศิรินทิพย์ กับเพลงประกอบ ซีรีส์ “มรดกมืด” จาก สกาย เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ที่มีก้าวหน้า กิตติภัทร หนึ่งในนักแสดงร่วมร้องด้วย ก่อนที่จะไปพูดคุยกับนักแสดงนำ เคน ภูภูมิ, มิ้นชิ เสฏฐนันท์, ต๋องธนายุทธ, วินนี่ ผิวทอง, เติร์ก ณัฐชนน พร้อมผู้ผลิตอีฟ-พุทธธิดา ศิระฉายา และผู้กำกับ ชัชพิสิฐ ทองมาก
เรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชมต่อเนื่อง ต้อนรับ ไมค์ ภัทรเดชที่ควง ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ กับการเปิดตัวในฐานะผู้จัดละครครั้งแรก พร้อมลุยโปรเจกต์ซีรีส์เดือด "The Fighter สังเวียนเดือด" ที่เจ้าตัวควบทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
ด้านค่ายนอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ก็ส่งโชว์ Love & Destiny เพลงประกอบซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” เรื่อง “วิวาห์ปฐพี” จาก 2 นักแสดงนำ แอปเปิ้ล ลาภิสรา และ มิ้ม ปัณฑิตา
ฝั่งรายการวาไรตี้ 7HD ก็จัดเต็ม เริ่มจาก หนุ่ม กิติกรแห่ง เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป พา 3 เชฟจากรายการ “เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย” ได้แก่ เชฟพฤกษ์ เชฟอ๊อฟ ณัฐวุฒิ และเชฟอาร์ ธีรภัทร มาพูดถึงโปรเจกต์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2569
ส่วน อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ มาพร้อมวีทีอาร์ พูดถึงรายการ ยิ่งคุย ยิ่งลึก, ยิ่งคุย เสาร์-อาทิตย์ และแอดเต้ ขอคุยถึงรายการน้องใหม่ “สายสืบชาวบ้าน” ที่นิวหนวดร่วมดำเนินรายการกับ ศจี วงศ์อำไพ ต่อด้วยพูดคุยกับ 2 พิธีกร โต๋นแตร-ทินกร และ จุกบี้ พรเทพ จากรายการ “เกษตรสุข” ที่เซอร์ไพรส์แขกในงาน ด้วยการนำกล้วยไม้มามอบให้กลางงาน จากนั้นแอดเต้-นิวหนวดพูดถึงรายการมวยไทย 7 สี ที่ปีนี้ ยังคงสานต่อความมันกันอย่างต่อเนื่องติดตามชมกันได้ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ก่อนไปรับชมวีทีอาร์ คุณชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) พูดถึงความมันทะลุจอของ ONE ลุมพินี ในปี 2569 นี้ ติดตามชมได้ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น.
ด้าน TSM Management นำโดย เอล่า-นีรชา, ดีแลนด์ เดโชชัย, ซัน ก้องภพ, ชาย สมชาย, กาย กันตเมษฐ์, วายุ นิธิ, ดิว ศุภกฤต และมาร์ติน เจ ที่แจ้งเกิดจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดล 2024 แท็กทีมมาพูดคุย พร้อมชวนติดตามการประกวด THAI SUPERMODEL CONTEST 2026 เร็ว ๆ นี้
ด้าน ข่าว 7HD เปิดตัวทิศทางปี 2569 โดยผู้ประกาศข่าวมากฝีมือ ปุ้ม เปรมสุดา, อาย ศรสวรรค์, กฤษดา นวลมีและ บี กมลาสน์ พร้อมฮือฮาเปิดตัวผู้ประกาศข่าวคนใหม่แชมป์-ศรัณภัสร์ ตั้งไพศาลธนกุล ร่วมเสริมทัพทีมช่าว
ปิดท้ายด้วยความยิ่งใหญ่ กับการสานต่อความสำเร็จการแข่งขันของ 4 ซีรีส์กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD ที่พร้อมกลับมาสร้างความมันอีกครั้ง เร็ว ๆ นี้ โดยมีตัวแทนแชมป์ปี 2025 บาส 3x3 รร.ท่าข้ามพิทยาคม, วอลเลย์บอลหญิง รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖, เซปักตะกร้อ รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม ร่วมด้วยทีมฟุตบอลมหาชน รร.หมอนทองวิทยา มาร่วมเซอร์ไพรส์แจกลูกบาส, ลูกวอลเลย์บอล, ลูกตะกร้อ และลูกบอลกันกลางงาน เรียกว่าเสิร์ฟความสุข พร้อมรอยยิ้มกลับไปกันทั้งงาน
เตรียมพบกับคอนเทนต์คุณภาพระดับพรีเมียมจากช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV ได้ตลอดปี 2569 ทั้งละคร ซีรีส์ รายการ ข่าว กีฬา ที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกครบทุกมิติบนทุกแพลตฟอร์ม