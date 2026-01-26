สั่นสะเทือนวงการดีเจโลก! 3 ตัวแม่ “Honey Gee x มาดามอ้อ x ไก่ อูกัส” ปั้นโปรเจกต์ชุดไทย “จิตวิญญาณแห่งสยาม” ผงาดเวทีอันดับ 1 ของโลก Tomorrowland Belgium 2026

วงการ EDM โลกต้องจับตา เมื่อ ฮันนี่ จี (Honey Gee) ดีเจหญิงไทยเพียงหนึ่งเดียว เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ด้วยการขึ้นแสดงบนเวที Tomorrowland Belgium 2026 เทศกาลดนตรี EDM อันดับ 1 ของโลก ณ ประเทศเบลเยียม 8–12 มิถุนายน 2569 พร้อมยกระดับความเป็นไทยสู่สากล ผ่านแฟชั่นชุดไทยร่วมสมัยในคอนเซ็ปต์ “WEAR THE SOUL OF SIAM WITH PRIDE” สวมใส่จิตวิญญาณแห่งสยามด้วยความภาคภูมิใจ ออกแบบพิเศษโดยดีไซเนอร์ไทยมือรางวัลระดับโลก ไก่ อูกัส ภายใต้การสนับสนุนและผลักดันโดย มาดามอ้อ – นฬาพร ไชยนิน นี่ไม่ใช่เพียงโชว์ดนตรี แต่คือการประกาศศักยภาพของคนไทย บนเวทีโลกอย่าง สง่างาม แข็งแรง และทรงพลัง
3 พลังหญิงแกร่ง ต่างบทบาท แต่เป้าหมายเดียวกัน การรวมตัวของ Honey Gee x มาดามอ้อ x ไก่ อูกัส คือการหลอมรวมพลังจาก 3 โลกดนตรี – แฟชั่น – วัฒนธรรมไทย สู่โปรเจกต์พิเศษ “ชุดความเป็นไทยในสากล” ที่พร้อมสะกดทุกสายตาทั่วโลก
โดยเมื่อวันที่ 24 มกราคม ณ TRIBE Sky Beach Club เอ็มสเฟียร์ (Emsphere) สามหัวเรือใหญ่ของโปรเจกต์สำคัญ ฮันนี่ จี Honey Gee, มาดามอ้อ – นฬาพร ไชยนิน และดีไซน์เนอร์ระดับตำนาน ไก่ อูกัส ได้เปิดเผยเบื้องหลังการทำงานและวิสัยทัศน์ในการพาความเป็นไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างร่วมสมัยในครั้งนี้
15 ปีบนเส้นทางดีเจ กับความฝันที่กลายเป็นจริง Honey Gee ดีเจสาวไทยที่ปัจจุบันติดอันดับ Top 79 DJ ของโลก (Top100 Djanemag) และมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นในยุโรป เผยความรู้สึกว่า
“Tomorrowland คือความฝันสูงสุดของดีเจทุกคน ฮันนี่รอวันนี้มา 15 ปี การได้ขึ้นเวทีนี้ พร้อมพรีเซนต์ความเป็นไทย คือที่สุดของชีวิตแล้วค่ะ”
เธอยังเล่าถึงเส้นทางที่ไม่ง่ายของดีเจผู้หญิงในวงการที่ผู้ชายครองพื้นที่มาอย่างยาวนาน
“ฮันนี่ย้ายไปอยู่เยอรมนีตั้งแต่ปี 2020 ช่วงโควิดคือจุดเริ่มต้นของการทัวร์ยุโรปต้องใช้ทั้งเวลา ความอดทน และความเชื่อมั่นสิ่งที่แฟนเพลงจดจำคือรอยยิ้มแบบไทยทุกครั้งที่ขึ้นเวที ฮันนี่จะพูดว่า ‘สวัสดีค่ะ’ และ ‘ขอบคุณค่ะ’ เพราะอยากให้โลกรู้ว่า คนไทยมีความสามารถในระดับสากล”
เมื่อดนตรีหนัก… แฟชั่นต้อง “Man Strong” ความตื่นเต้นยิ่งทวีคูณ เมื่อรู้ว่า ไก่ อูกัส จะเป็นผู้ออกแบบชุดให้
“ฮันนี่อยากได้ลุคที่เท่ แกร่ง และแข็งแรง (Man Strong) ให้สอดคล้องกับแนวเพลงที่ทรงพลังพี่ไก่คือดีไซเนอร์ที่มีความคิดอิสระ ทันสมัย และกล้าฉีกกรอบ การร่วมงานครั้งนี้คือการผสมผสานดนตรี แฟชั่น และวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัว”
ด้าน มาดามอ้อ – นฬาพร ไชยนิน ผู้สนับสนุนหลักของโปรเจกต์ กล่าวว่า
“อ้อเห็นความสามารถของฮันนี่ จี เขาคือบุคลากรที่มีคุณภาพ การไปถึงจุดนั้นต้องมีทั้งฝีมือและพรสวรรค์ ทุกเวทีที่น้องไปจะโบกธงไทยตลอด อ้อเลยอยากซัพพอร์ตในวันที่เขาอยากโชว์ผ้าไทยและศิลปะสยามบนเวทีโลก จึงต่อสายตรงถึงพี่ไก่ อูกัส เพราะนาทีนี้ต้องเป็นพี่ไก่เท่านั้นที่จะมาออกแบบชุดให้ฮันนี่โบกสะบัดธงชาติไทยที่เบลเยียม วันนั้นจะเป็น ภาพจำ และเป็นตำนานแน่นอนค่ะ”
ไก่ อูกัส กับนิยามใหม่ของผ้าไทย : เผยถึงแนวคิดการออกแบบว่า
“พี่ไก่มองเหมือนออกแบบให้ศิลปินระดับโลกคอนเซ็ปต์คือ ‘Wear the Soul of Siam with Pride’ ผ้าไทยจะไม่ถูกจำกัดด้วยคำว่าแก่หรือเชยอีกต่อไปแต่จะมีแต่ความ Fierce เท่ และอินเตอร์ อยู่บนตัวของฮันนี่ จี ตลอดโชว์บนเวทีโลก”มากกว่าดนตรีและแฟชั่นนี่คือพลังของคนไทยบนเวทีโลก การรวมตัวของทั้ง 3 ไม่ใช่แค่โปรเจกต์โชว์แต่คือการส่งสารถึงโลกว่า“คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก”
เตรียมพบกับโชว์ประวัติศาสตร์ของ ฮันนี่ จี Honey Gee ในชุดจิตวิญญาณแห่งสยามสุดมันส์ บนเวที Tomorrowland Belgium 2026📍 8–12 มิถุนายน 2569 | ประเทศเบลเยียม
