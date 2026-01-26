ททท. จัดกิจกรรม Thailand Co-creator ดึงเซเลบริตี้–อินฟลูเอนเซอร์ไทย-เทศ ส่งเสริมความเชื่อมั่น “Trusted Thailand” ถ่ายทอดเสน่ห์เที่ยวไทยสู่ Quality Leisure Destination

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยผ่านโครงการ “Trusted Thailand” มุ่งยกระดับภาพลักษณ์และมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความเชื่อมั่นเป็นหัวใจหลักของการเดินทาง โดยจัดกิจกรรม Thailand Co-creator เชิญ Celebrity และ Influencer ทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 20 ราย ร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวใน 5 เส้นทางศักยภาพ ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงใหม่–ลำปาง สกลนคร–นครพนม สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ในมุมมองใหม่ ถ่ายทอดเสน่ห์และอัตลักษณ์ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Unforgettable Experiences: Healing is the New Luxury” ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการฟื้นคืนความสุขและ เติมพลังชีวิต ผลักดันสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว Quality Leisure Destination
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า ททท. ขยายผลโครงการ “Trusted Thailand” จัดกิจกรรม Thailand Co-creator เชิญ Celebrity และ Influencer จากทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมเดินทางท่องเที่ยวและสร้างสรรค์คอนเทนต์มุมมองใหม่ ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของประเทศไทย ภายใต้ Concept : Healing is the New Luxury” ผ่าน 5R ได้แก่ Retreats, Rituals, Reels, Rhythms และ Relations เพื่อสื่อสารประเทศไทยเชิงรุก สร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย โดยผนวกกับ การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น Trusted Thailand ด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ททท. ได้ออกแบบ 5 เส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพทั่วประเทศ ครอบคลุมเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว จากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย กาญจนบุรี ชวนปลดปล่อยพลังและเยียวยาจิตใจผ่านกิจกรรมที่เปี่ยมด้วยความสนุก ผสาน การเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน เชียงใหม่–ลำปาง สัมผัสความเรียบง่ายผ่านเสียงหัวเราะของคน ในชุมชน วิถีชีวิตที่ผสานกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน สกลนคร–นครพนม การเยียวยาจิตใจ ผ่านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น สุราษฎร์ธานี กลับเข้าสู่ความสงบและความสมดุลของร่างกายและจิตใจ ผ่านการสัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ สงขลา อิ่มเอมกับอาหารและวัฒนธรรม ผสานความอบอุ่นของผู้คน หลอมรวม เป็นประสบการณ์แห่งความทรงจำ เพื่อต้อนรับครีเอเตอร์ชั้นนำจาก 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลี และอินเดีย พร้อมทั้ง Celebrity มีน พีรวิชญ์ และ Influencer ของประเทศไทย รวมกว่า 20 ราย ออกเดินทางและร่วมกันสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้ง 5 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2569 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในมุมมอง ที่หลากหลายสู่สายตาผู้ติดตามทั่วโลก โดยสามารถติดตามคอนเทนต์ท่องเที่ยวประเทศไทยจากเหล่า Celebrity และ Influencer ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ททท. คาดว่าจะสร้างการรับรู้ได้ไม่ต่ำกว่า 100,000,000 Impressions
กิจกรรม Thailand Co-creator ภายใต้โครงการ “Trusted Thailand” ในครั้งนี้ ไม่เพียงนำเสนอความงดงามของประเทศไทยในมิติใหม่ผ่านประสบการณ์จริงของเหล่าครีเอเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญ ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสกับมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก