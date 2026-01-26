พัค โบกอม เรียกเสียงกรี๊ดแฟนไทย ในบรรยากาศ “Korea Welcomes You” รวมตัวศิลปินสร้างสีสันที่ Korea Pavilion

เสียงกรี๊ดดังขึ้นทันทีที่ พัค โบกอม ปรากฏตัวในกิจกรรมพิเศษ Korea Tourism Showcase 2026 ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Thai International Travel Fair ครั้งที่ 31 (TITF 31) ณ Korea Pavilion โดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก เมื่อแฟน ๆ พร้อมใจกันหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพและวิดีโอกันแบบรัว ๆ ระหว่างกิจกรรม พัค โบกอม เล่าเรื่องการเดินทางและวิถีชีวิตในเกาหลีด้วยภาษาธรรมดา ๆ หลายคำตอบของเขาเป็นเรื่องเล็ก ๆ ใกล้ตัว ตั้งแต่มุมมองการใช้ชีวิตไปจนถึงประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง ซึ่งถูกหยิบมาเล่าสลับกันตลอดช่วงกิจกรรม
สีสันของงานยังเพิ่มขึ้นเมื่อ DICE ปรากฏตัวร่วมกิจกรรม พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ทริปเที่ยวเมืองปูซาน ทั้งเรื่องอาหาร บรรยากาศเมืองชายทะเล และโมเมนต์ระหว่างการเดินทางที่หลายคนคุ้นเคยจากคอนเทนต์ออนไลน์
ขณะที่ เป็นต่อ จิราภัทร และคู่หูสายเอ็นเตอร์เทน Bangkokboy (พี่ฮง & พี่โจ๊ก ไบรอัน) ร่วมสร้างสีสันให้บรรยากาศตลอดกิจกรรม ด้วยการพูดคุยและโต้ตอบกับผู้ชมแบบเป็นกันเอง ทำให้ช่วงเวลาภายใน Korea Pavilion เต็มไปด้วยจังหวะสนุกและเสียงหัวเราะ
กิจกรรม Korea Tourism Showcase 2026 ภายใต้บรรยากาศ “Korea Welcomes You” จึงกลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน TITF 31 ที่รวมทั้งศิลปิน แฟน ๆ และเรื่องเล่าจากเกาหลีไว้ในพื้นที่เดียวกันอย่างคึกคัก
#KoreaTourismShowCase 2026 #พัคโบกอม #ParkBoGum #kto #TITF31 #ThaiInternationalTravelFair2026