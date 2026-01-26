เปิดใจ “ปูน มิตรภักดี” จากความไม่มั่นใจ สู่บทเรียนชีวิต “ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกตกตะกอน”

ถ้าพูดถึงนักแสดงหนุ่ม หน้าตาดี ที่มาพร้อมเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มที่ทำให้สาวๆละลาย ต้องมีชื่อของ “ปูน มิตรภักดี” หนึ่งในนักแสดงจากออริจินัลซีรีส์เรื่อง “MISSING ห่วง หาย ตาย จาก” ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) หนุ่มสายเอนเตอร์เทนที่มักถูกจดจำในภาพลักษณ์ของเด็กหนุ่มพลังงานล้นเหลือ ผู้ที่สามารถหยิบจับความสนุกมาสร้างบรรยากาศดีๆให้กับคนรอบข้างได้เสมอ แต่ในบางครั้ง หลังรอยยิ้มที่มีความสุข หนุ่มคนนี้ก็มีเรื่องให้ต้องคิด จนล่าสุด เมื่อมีโอกาสได้พบเจอหนุ่มคนนี้ เลยได้มีการพูดคุย และพบว่าจริงๆแล้ว หนุ่มหล่อคนนี้เป็นคนที่คิดมากแบบขั้นสุด และมีความรู้สึกอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่น จนในบางครั้งกลายเป็นกำแพงที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับตัวของเขาเอง
ปูน ยอมรับว่า “ภาพที่หลายๆคนเห็นจะเข้าใจว่า ผมดูเป็นคนมั่นใจและพูดเก่ง ซึ่งเรื่องมั่นใจยังไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ถ้าเรื่องพูดเก่ง ผมว่าค่อนข้างจะใช่ เพราะผมมีความรู้สึกว่า ผมอยากให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างมีความสุข สนุกไปกับเรา แต่ในบางครั้ง หลังจากที่สนุกสนานไปแล้ว ผมกลับมีความคิดที่ว่า สิ่งที่เราสร้างความสนุกไปนั้น หรือมุกตลกที่เล่นออกไป มันไปกระทบความรู้สึก หรือสร้างความลำบากใจให้ใครหรือเปล่า ซึ่งตรงจุดนี้ทำให้ผมต้องหาวิธีบริหารการจัดการความรู้สึกของเรา ไปทำสิ่งที่เราชอบ ทำแล้วมีความสุขเพื่อคลายความกังวลตรงนั้นไป และอีกหนึ่งในวิธีการทำงานที่ผมยึดถือมาโดยตลอดเพื่อลดความกังวลในใจคือ การเคลียร์ให้จบและไม่ปล่อยให้ความรู้สึกตกตะกอน ผมรู้สึกว่า หากอะไรที่เราทำไปแล้ว รู้สึกว่าอาจล้ำเส้นขอบเขตความสบายใจของผู้อื่น ผมจะเดินเข้าไปขอโทษทันทีหลังจบงานเลยนะ เพื่อที่จะไม่เก็บความกังวลนั้นกลับไปคิด ผมมองว่าวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเยียวยาใจของผม แต่ยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย และถ้าเกิดว่าผมต้องเจอสถานการณ์ที่ยากจะควบคุม หรือต้องรับมือกับพลังงานลบ ผมจะยึดหลักคำว่า “Let’s go” ซึ่งก็หมายถึงการปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วและหันกลับมาโฟกัสที่การควบคุมความคิดของตัวเอง”
สุดท้าย ปูน ทิ้งท้ายด้วยแง่คิดที่น่าสนใจว่า “ผมอยากให้ผู้คนจดจำผมในฐานะนักแสดงที่เติบโตขึ้นตามวัยและเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง มากกว่าแค่ภาพผู้ชายคนหนึ่งที่พูดเก่ง เพราะในความเป็นจริง ผมก็มีมุมที่พลังงานหมดและต้องการความเงียบเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองเหมือนกับทุกคน ปัจจุบันผมยังคงตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นในทุกๆวัน เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า แม้ว่าผมจะเป็นคนที่มีความไม่มั่นใจแต่หากรู้วิธีจัดการใจที่ถูกต้อง ก็สามารถประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตในวงการบันเทิงได้อย่างมีความสุขและสง่างามครับ”#poon_mit12