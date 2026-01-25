xs
โซ๊ะมาก “ป้อม วินิจ” เสกเบ้าหน้าฟ้าประทาน “มาดามพัดซัง” สวยกระชากวัยไม่เหลือโครงเดิม

ฮือฮาในมวลหมู่มหารารีนัมเบอร์วันคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “มาดามพัดซัง” ผู้คร่ำวอดในวงการแบรนด์เนมและวงการความสวยความงามและยังเป็นตัวแม่ผุดโปรเจกต์ Medi Jewelry ผลิตภัณฑ์ความงามนำเข้าจากประเทศเกาหลีอีกด้วย

ล่าสุดเมคอัพอาร์ติสชื่อดังอย่าง “แม่ป้อม วินิจ” ได้ออกมาโพสต์ภาพแปลงโฉม “มาดามพัดซัง” งานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอ้าปากค้างไปกับลุคใหม่ที่ใช้คำว่าสวยสะกดทุกสายตาเลยทีเดียว โดยแม้ป้อมได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า

“My make up มหารานีโซ๊ะมาก ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยโยกย้ายฟ้าดิน ไม่เหลือเค้าโครงเดิมเลย ให้กลายเป็นเบ้าหน้าฟ้าประทาน @madame_phudsang”










