จุดจบเกรียนคีย์บอร์ด! “แอนโทเนีย” ชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาท ค่าเสียหายบริจาคช่วยเด็กด้อยโอกาส

ดับห้าวเกรียนคีย์บอร์ดไปเลย หลังจาก “แอนโทเนีย โพซิ้ว” รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 และ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ลุยฟ้องหมิ่นประมาทชาวเน็ต 6 ราย ที่โพสต์พาดพิงทำให้เจ้าตัวเสื่อมเสียชื่อเสียง เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง และเตือนสติคนที่ชอบโพสต์ไม่คิด
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Anntonia Porsild ได้โพสต์ข้อความระบุว่า แอนโทเนีย ชนะคดีเป็นที่เรียบร้อย คู่กรณียอมรับผิด และชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงโพสต์ขอโทษในเฟซบุ๊กตัวเองแบบสาธารณะ และปักหมุดโพสต์ไว้เป็นเวลา 60 วัน ส่วนเงินค่าเสียหายแอนโทเนียจะนำไปบริจาคเข้ามูลนิธิ Little Steps โครงการเพื่อสังคมที่เจ้าตัวดำเนินการมานานกว่า 10 ปี เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และส่งเสริมด้านการศึกษา
“โพสต์นี้เป็นข้อความการขอโทษจากผู้ที่ได้โพสต์และคอมเมนต์หมิ่นประมาทแอนโทเนียไว้รวม 6 คน โดยทุกคนได้ยอมรับผิด และชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงโพสต์ขอโทษใน facebook ตัวเองแบบสาธารณะ โดยการปักหมุดโพสต์ไว้เป็นเวลา 60 วัน
ที่ผ่านมาเราน้อมรับทุกความเห็นจากทุกคน แต่ข้อความไหนที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ก็ต้องขอใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ให้กับแอนโทเนีย
โพสต์นี้ขอแชร์เพื่อเป็นการเตือนสติทุกคนในการใช้ social ขอให้ใช้อย่างมีสติ และไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทุกคำพูดที่ทำให้คนอื่นเสียหาย มีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ และค่าเสียหายจากการฟ้องร้องครั้งนี้ ทางแอนโทเนียและครอบครัวจะนำไปบริจาคเข้ามูลนิธิ little steps ต่อไปค่ะ ...ทีมผู้จัดการ แอนโทเนีย โพซิ้ว”